Serie A, Juventus-Atalanta 2-0: Allegri in fuga

Nel recupero della 26.a giornata di Serie A la Juventus batte 2-0 l'Atalanta allo Stadium e allunga a +4 sul Napoli dando vita alla prima mini-fuga scudetto. I bianconeri proseguono nella loro striscia positiva: nel 2018 in campionato sono arrivate solo vittorie senza subire nemmeno un gol. L'ultima rete subìta dalla capolista risale allo scorso 30 dicembre sul campo del Verona a firma di Caceres, nel frattempo passato alla Lazio. Il discorso tricolore non è del tutto chiuso ma è chiaro che con questi numeri la banda Allegri ora è la grande favorita: Sarri può affidarsi alla 'Champions', che potrebbe togliere enegie a un gruppo all'apparenza imbattibile.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Dopo un avvio molto equilibrato la Juventus sfiora il vantaggio al 19': su calcio d'angolo Matuidi calcia a botta sicura ma Palomino si immola e salva gli ospiti. 10' più tardi l'Atalanta, attenta in fase difensiva fino a quel momento, si fa soprendere in contropiede dallo strappo di Douglas Costa: il brasiliano serve Higuain che non sbaglia a tu per tu con Berisha. Per il Pipita è l'ottava rete realizzata in dieci partite di campionato contro i nerazzurri. L'undici di Gasperini cerca di reagire ma fatica a impensierire i rivali anche per l'assenza di una punta di ruolo: Gomez e Ilicic si muovono molto lasciando sguarnita l'area di rigore. Così Higuain si rende ancora pericoloso: il destro del centravanti bianconero termina fuori non di molto.



Nella ripresa gli orobici sfiorano subito il pari: il colpo di testa di Mancini su corner lambisce il palo con Buffon immobile. Nonostante il pericolo la Juve non muta il proprio atteggiamento attendista lasciando l'iniziativa in mano ai rivali che aumentano il proprio peso offensivo con l'ingresso di Petagna al posto di Gosens (successivamente Cornelius rileva Hateboer). In verticale però i campioni d'Italia rimangono letali: Douglas Costa, servito da Higuain, va vicino al raddoppio (diagonale impreciso) così come Pjanic (destro alto da buona posizione). Le speranze di rimonta della Dea svaniscono all'81': Matuidi sfrutta il servizio di Higuain e col mancino chiude i conti. Due minuti prima la Dea era rimasta in dieci per l'espulsione di Mancini (doppio giallo).