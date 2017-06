Serie A, Juventus: Asamoah e Rugani fuori per 45 giorni. Inter, out anche Joao Mario e Murillo

Il risveglio della Juventus, dopo la vittoria contro il Palermo, non è dei migliori. I bianconeri, infatti, perdono Kwadwo Asamoah e Daniele Rugani, usciati entrambi malconci dalla sfida del Barbera, per i prossimi 45 giorni. Il ghanese sarà operato con un'artroscopia per la rottura del menisco mediale del ginocchio destro, mentre il difensore ha invece riportato una distrazione del legamento collaterale del ginocchio destro. Questa la prognosi del J Medical dopo gli accertamenti medici di questa mattina.



Problemi anche per Frank de Boer prima della sfida contro il Bologna. L'allenatore olandese, infatti, ha dovuto rinunciare a Joao Mario - uno degli uomini più in forma del centrocampo dell'Inter - e a Jeison Murillo. I due giocatori hanno evidenziato due problemi fisici nel corso della rifinitura di questa mattina. Per il portoghese leggero risentimento muscolare al gemello esterno della gamba sinistra, mentre per il colombiano rimarrà out per una lombalgia acuta.