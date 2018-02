Serie A: Juventus a valanga, pari Milan a Udine

Nelle partite delle 15 della 23.a giornata di serie A, Juventus a valanga sul Sassuolo con sette gol mentre il Milan dopo tre vittorie consecutive pareggia a Udine. Successi anche per Atalanta, Fiorentina e Cagliari: i nerazzurri battono di misura il Chievo in casa, i viola esultano in trasferta a Bologna nella giornata dei calci d'angolo, i rossoblù tengono a distanza la Spal alla Sardegna Arena.

JUVENTUS-SASSUOLO 7-0 Pratica già chiusa nel primo tempo, la Juventus nella ripresa controlla la situazione, arrotonda il risultato e cerca di non rimediare altri infortuni dopo quelli di Barzagli (risentimento al polpaccio nella rifinitura) e Matuidi (sostituto al 26' da Marchisio). Prima si scatenano difesa e centrocampo: al 13' sblocca Alex Sandro su sviluppi di calcio d'angolo, poi - sempre da piazzato - il brasiliano prolunga per Khedira che segna il 2-0 e in seguito pure la doppietta in azione solitaria, il poker arriva con il destro secco da fuori area di Pjanic. Nella ripresa fa festa anche l'attacco con Higuain che segna la tripletta del 7-0: il primo con un destro dentro l'area, il secondo dopo dribbling su Consigli e il terzo con un delizioso tocco sotto.

UDINESE-MILAN 1-1 I rossoneri mancano il quarto successo consecutivo, datato da aprile 2014: ad Udine, poco prima del quarto d'ora, Suso parte poco oltre metà campo ed esplode un sinistro micidiale sul quale Bizzarri non può nulla. I rossoneri sembrano controllare con tranquillità nella ripresa ma il doppio giallo a Calabria al 68' cambia l'inerzia del match, Donnarumma mette una pezza su Jankto ma poi regala il pari all'Udinese: cross di Lasagna e doppia deviazione, prima di Bonucci e poi del portiere rossonero.

ATALANTA-CHIEVO 1-0 Assedio nerazzurro per quasi tutta la partita, il fortino veronese cade solo al 73'. Nel primo tempo Sorrentino decisivo in più occasioni, le migliori sui piedi di Cristante (che ha sulla coscienza almeno due gol falliti), Ilicic e Freuler. La svolta per i padroni di casa arriva a venti minuti dalla fine: Cristante prolunga per Mancini che segna da due passi. All'Atleti Azzurri (dove la vittoria mancava dal 27 novembre) momenti di tensione per l'intervento della VAR che poi convalida tutto, il difensore infatti è in linea e colpisce di petto.

BOLOGNA-FIORENTINA 1-2 Nel primo tempo botta e risposta in tre minuti al Dall'Ara e, incredibilmente, da calcio d'angolo. Sbloccano gli ospiti dalla bandierina al 41' con Veretout ma decisivo l'intervento di Masina sulla linea dopo che il pallone era sbattuto sul palo, risposta felsinea con Pulgar ma Sportiello ha sulla coscienza il pari. Per fortuna del portiere viola nella ripresa Chiesa si inventa il gol che vale tre punti: finta su Helander, dribbling su De Maio e poi gran sinistro sotto l'incrocio.