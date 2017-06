Serie A, Juve travolgente: 4-0 al Genoa e scudetto vicino

JUVENTUS-GENOA 4-0 (Qui cronaca e tabellino)



Resta solo da capire quando arriverà la certezza matematica del sesto scudetto consecutivo. La Juventus batte 4-0 il Genoa allo Stadium (33.ma vittoria di fila in casa), vendica il ko dell'andata e vola momentaneamente a +11 sulla Roma impegnata a Pescara nel posticipo di lunedì sera. Anche un successo dei giallorossi non cambierebbe la sostanza: a 5 giornate dalla fine gli eventuali 8 punti di vantaggio rappresenterebbero una garanzia. Soprattutto perché la Juve assomiglia a un rullo compressore che non conosce sosta: alle altre squadre resta ben poco da fare. La superiorità bianconera è schiacciante e impressionante.



L'ennesima riprova contro il Grifone. Giusto il tempo di adattarsi al 'nuovo' modulo (3-4-1-2 con Dybala alle spalle di Higuain e Mandzukic) e arriva il gol del vantaggio: il Pipita scodella un pallone delizioso per Marchisio e Munoz nel tentativo di chiudere devia nella propria porta. E' il minuto 17. Passano 60 secondi e Dybala, servito da Khedira, chiude i conti con un sinistro preciso che non lascia scampo a Lamanna. Il Genoa, pericoloso in avvio (mancino di Simeone sul fondo dopo uno scivolone di Bonucci), cerca in qualche modo di reagire anche se l'undici di Allegri non concede nulla a parte qualche conclusione da lontano, e arrotonda il risultato grazie allo splendido piatto destro di Mandzukic al 41'. Il croato dimostra di non aver perso affatto confidenza con la porta avversaria dopo il grande e fruttuoso lavoro sulla fascia sinistra degli ultimi mesi confermandosi letale in zona gol.



Nella ripresa Bonucci sigla la quarta rete sugli sviluppi di una punizione ma l'arbitro Calvarese annulla per un fallo in attacco di Mandzukic ai danni di Burdisso. Nonostante l'ampio vantaggio la Juve continua ad attaccare come se il match fosse sullo 0-0 a testimonianza dell'incredibile fame dei Campioni d'Italia, mai sazi e domi. Il simbolo di questo atteggiamento è lo scatenato Bonucci: il difensore centrale al 64' firma il poker dopo una splendida percussione centrale conclusa con un destro potente sul quale Lamanna appare decisamente incerto e colpevole. Allegri richiama in panchina Rincon per Khedira e tuttavia la furia dei padroni di casa non si placa: Marchisio, super a centrocampo, colpisce la traversa e nella stessa azione Higuain centra il palo, imitato in seguito da Asamoah. Nel finale Dybala sfiora la doppietta (sinistro fuori di poco) e c'è spazio per l'esordio in maglia bianconera di Mandragora. Poi cala il sipario: per la festa tricolore manca solo la data.