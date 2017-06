Serie A, Juve-Lazio 2-0: Dybala-Higuain, Allegri stupisce e torna al successo

JUVENTUS-LAZIO 2-0 (clicca qui per tabellino, cronaca e classifica)



A mezzogiorno di una domenica di inverno Massimiliano Allegri ha ribaltato un cult del cinema mondiale: da decenni osano le aquile, stavolta (contro le aquile, a proposito di loghi...) ha deciso di farlo lui. Juve-Lazio potrebbe non essere una partita qualunque, una delle 27 vittorie consecutive conquistate dei bianconeri allo Stadium: finisce 2-0, segnano Dybala e Higuain, ma l'informazione più interessante che gli archivisti cercheranno nel tabellino sarà nel modulo e nella formazione titolare. Per la prima volta in questa stagione i campioni d'Italia sono scesi in campo con i tre attaccanti (Mandzukic insieme agli argentini nel ruolo di ala sinistra del 4-2-3-1), schierando anche Cuadrado a destra e Pjanic davanti alla difesa in coppia con Khedira. Se questa sarà una svolta, visto anche il risultato, lo sapremo soltanto in futuro: di sicuro il primo esperimento ha funzionato alla grande.



La Lazio di sicuro ha dato una mano alla Juve entrando in campo con un atteggiamento molle in contraddizione con lo splendido campionato finora disputato. Dopo 16 minuti i bianconeri erano già avanti 2-0: torre di Mandzukic per il sinistro vincente di Dybala al 5' (complice un Marchetti non irreprensibile), assist di Cuadrado dalla destra per la zampata di Higuain. Nel primo quarto d'ora i biancocelesti non hanno praticamente superato la metà campo: mancavano Basta e Lulic (oltre a Keita e Kishna), ma le assenze non bastano a giustificare la partenza al rallentatore. Inzaghi può essere rimasto sorpreso dalla formazione ultraoffensiva di Allegri, non dal prevedibilissimo avvio sprint della Juve: è la squadra che segna di più nei primi tempi e dopo ogni sconfitta ha sempre reagito alla grande.



Rispetto a Firenze, infatti, si è vista un'altra Juve, anche e soprattutto per lo spirito di sacrificio. Sul 2-0 Higuain, a metà primo tempo, è andato a rincorrere un avversario, Mandzukic è rimasto stabilmente a sinistra in fase di non possesso, Dybala ha aiutato nel limitare Biglia, fonte di gioco della Lazio: Allegri avrà apprezzato e preso nota. Del resto, anche quando i biancocelesti si sono svegliati dal torpore iniziale, Buffon non ha mai corso pericoli e, anzi, la Juve ha avuto la possibilità di chiudere i conti due volte con Dybala, impreciso sugli assist deliziosi di Cuadrado e Higuain, e ha sfiorato il tris anche nel finale con Pjaca. Mentre lo Stadium applaudiva le giocate dei suoi campioni (come un tacco di Mandzukic) sognando di vederli sempre tutti insieme in campo così smetteranno di dire che la Juve sa solo vincere e cominceranno a dire che sa anche divertire. Del resto la Champions sta per tornare e in Europa, si sa, la bellezza è valore che conta.