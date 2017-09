Serie A, Juve, Inter e Milan insieme al comando dopo 14 anni

C'è un gruppetto di cinque squadre in testa alla Serie A dopo due giornate: Juve, Inter, Napoli, Milan e Sampdoria, elencandole in ordine di differenza reti (o gol segnati). Un segno forse, magari un segnale: fatta eccezione per la Roma (che però ha perso uno scontro diretto) e parzialmente per la Lazio (che ha pareggiato al primo turno con la Spal), significa che in linea di massima i pronostici sono stati rispettati. Troppo presto per dirlo adesso, ma al momento sembra la conferma che la forbice tra grandi e piccole si sia ulteriormente allargata: una volta era proprio ad agosto e settembre che si vedevano le sorprese, quando le big non erano rodate.



Non è un caso che Juve, Inter e Milan, le tre grandi storiche del calcio italiano, siano tornate contemporaneamente al comando alla seconda giornata dopo 14 anni. Non capitava dal 2003-2004 e in tutta la storia è successo solo 4 volte. Che possano lottare tutte per lo scudetto restando al vertice fino alla fine è impossibile dirlo oggi e l'impressione, in ogni caso, è che difficilmente accadrà, considerando che Inter e Milan sembrano ancora un po' distanti. Anche dal Napoli, che si gode un altro record da non sottovalutare: quattro partite ufficiali, quattro vittorie, compreso il playoff di Champions. Maurizio Sarri, solito a partenze lente, ha decisamente cambiato marcia. Fa parte del patto scudetto.