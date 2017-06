Serie A: Juve campione, Milan in Europa e Genoa salvo

La Juventus non fallisce il secondo match point scudetto, batte il Crotone 3-0 allo Stadium e conquista il sesto titolo nazionale consecutivo (il 33° complessivo) entrando nella leggenda: nessuno c'era mai riuscito prima in serie A. Sono Mandzukic, Dybala e Alex Sandro gli eroi bianconeri di giornata mentre i calabresi rimangono invischiati nella disperata rincorsa per evitare la serie B con l'Empoli. Il Milan batte in casa il Bologna e si qualifica matematicamente ai preliminari di Europa League con il sesto posto mentre l'Atalanta vince ad Empoli e consolida il quinto posto. Il Genoa ne segna due al Torino e può festeggiare la salvezza, 1-1 nervoso tra Udinese e Sampdoria, otte gol in Sassuolo-Cagliari che finisce 6-2.

JUVENTUS-CROTONE 3-0 (tabellino e cronaca)

I bianconeri archiviano la pratica scudetto nel primo tempo in una partita sostanzialmente dominata anche se a ritmi non altissimi (con conseguenti urla di Allegri per tenere alta la tensione). Al 12' Mandzukic festeggia il compleanno - sono 31 - anticipando Rosi sul cross di Cuadrado e sbloccando il match. Al 17' negato un rigore a Dybala, agganciato da Ferrari in area, ma la Joya si rifà a fine primo tempo con la perfetta punizione che lascia Cordaz immobile. Nel finale l'incornata di Alex Sandro da angolo chiude il match.



EMPOLI-ATALANTA 0-1 (tabellino e cronaca)

Nonostante i festeggiamenti in settimana per la qualificazione europea, i nerazzurri non perdono di vista l'obiettivo quinto posto - per evitare il preliminare di Europa League - e trovano i tre punti decisivi ad Empoli. Al 13' la decide il Papu Gomez che festeggia la convocazione in nazionale con un sinistro sul quale Skorupski non è esente da colpe.



MILAN-BOLOGNA 3-0 (tabellino e cronaca)

I rossoneri ci mettono 69 minuti a sfondare il muro rossoblù, la squadra di Donadoni gioca una partita ordinata e poco più ma il Milan riesce a segnare solo nel finale di match nonostante i tanti tentativi (soprattutto da calcio piazzato). Lapadula - prima del gol del 3-0 - ha sulla coscienza tre occasioni: il primo per errore personale, al 14' riesce a tirare fuori da due passi, gli altri due per fuorigioco (dubbio il primo, certo il secondo). Montella si consola con la combinazione Mati Fernandez-Deulofeu che, assieme alla punizione di Honda, vale tre punti decisivi.



UDINESE-SAMPDORIA 1-1 (tabellino e cronaca)

I padroni di casa sbloccano subito, grande azione di Zapata che serve Thereau per il più facile dei gol. La ripresa si gioca sui nervi: dopo un minuto rosso a De Paul per l'entrata con piede a martello su Torreira. Al 64' Muriel pareggia su rigore (fallo di Gabriel Sila sul colombiano) ma l'esultanza polemica dell'ex scatena una rissa: espulsi l'attaccante e Danilo, che lo prende per il collo.



SASSUOLO-CAGLIARI 6-2 (tabellino e cronaca)

Squadre senza obiettivi, spettacolo assicurato. Dopo 34 minuti si è già sul 4-1: apre Magnanelli, raddoppia Berardi dopo il pasticcio di Rafael, tris di Politano, Sau prova a riaprirla ma Sensi su punizione fa poker neroverde. Nella ripresa altri tre gol: il quarto in sei partite di Iemmello - stavolta su rigore (punizione di Aquilani, gomito di Borriello in area), il sigillo di Ionita, tutto solo in mezzo all'area e il tap-in di Matri.



GENOA-TORINO 2-1 (tabellino e cronaca)

I tifosi rossoblù tirano un sospiro di sollievo e si salvano alla penultima giornata con un gol per tempo: al 32' Rigoni devia sulla linea la punizione di Rigoni, al 54' Simeone approfitta della brutta uscita di Hart per raddoppiare da due passi. Inutile la rete finale di Ljajic.