Serie A Italiana, os números de Andersinho Marques: 9ª rodada

NAPOLI-INTER (21/10 live Premium Sport HD) Esse será um jogo onde vamos ver quem é realmente o candidato para o titolo do campionato Italiano 2017/2018.

Até aqui foram 142 jogos na Serie A entre Napoli e Inter; com 63 vitórias para os Nerazzurri, 45 para os Napolitanos e 34 empates, com 159 gols dos Napolitanos e 205 gols para os Napolitanos.

O Inter ganhou apenas um dos últimos nove jogos contra os napolitanos na Serie A (5 vitórias no campeonato e três empates completa o parcial).

Em particular, o Inter não vence o Napoli na Serie A no estadio San Paolo desde outubro de 1997: desde então, oito vitórias para os Napolitanos e três empates.

O Napoli venceu 13 jogos de fila na Serie A: apenas a Juventus (15V) e o proprio Inter (17V) fizeram melhor no máximo campeonato.

O Inter está invicto a 10 jogos no campeonato (9V, 1E): os Nerazzurri não chegam a 11 jogos sem perder na Serie A desde setembro de 2010.

O Napoli tem o melhor ataque do campeonato com 26 gols marcados: o último time a marcar mais gols nos primeiros oito jogos do campeonato foi a Juventus (27 gols) na temporada 1959/60.

Pela primeira vez na história da Serie A as duas primeiras equipes na classificação depois da 8ª rodada têm um total de 46 pontos (Napoli 24, Inter 22).

Todos os primeiros nove jogadores neste campionato com o melhor número de "passes certos" são do Napoli ou Inter.

José Callejón marcou quatro gols contra o Inter em oito jogos da Serie A (em nenhuma outra equipe ele marcou tanto assim na competição).

Dois gols para Mauro Icardi contra Napoli na Serie A.

O argentino marca em média um gol a cada 20 bolas tocada, recorde entre os cinco melhores campeonatos europeus nesta temporada.

Lorenzo Insigne, tem um gol em nove desafios contra o Inter na Serie A e participou de 13 gols em suas últimas 12 aparições na Serie A (7 gols, 6 assistências).

Luciano Spalletti ganhou dois dos tres jogos da Serie A contra Maurizio Sarri, perdendo o jogo mais recente (Roma-Napoli 1-2 março passado).

Sarri (tem 3V em 6 jogos contra o Inter) e Spalletti (5V em 10 jogos contra o Napoli) possuem 50% de vitória todos sois treinadores nesse desafio.

Spalletti venceu os últimos três jogos de campeonato na casa do Napoli, todos eles treinando a Roma: março de 2008, janeiro de 2009 e outubro de 2016.

MILAN-GENOA (22/10 live Premium Sport HD) Está é a 50ª partita entre Milan e Genoa com 47 vitorias para os Rossoneri e 19 vitorias para os Liguri e 32 empates.

152 gols marcados pelo Milan e 95 para o Genoa.

O Milan perdeu quatro dos últimos seis jogos contra o Genoa na Serie A (2V) depois de vencer cinco dos seis anteriores.

O Genoa ganhou apenas um dos últimos 26 jogos na casa do Milan na Serie A: completando o parcial 19 sucessos para os Rossoneri e 6 empates.

Em particular o Milan encontrou o caminho do gol em 35 das últimas 36 partidas em casa no campeonato contra o Genoa (68 gols no parcial).

Os rossoneri chegam a este desafio após três derrotas consecutivas no campionato, o Milan não perde quatro jogos consecutivos na Serie A desde abril de 1986.

O Genoa com a vitória na última rodada contra o Cagliari, interrompeu uma serie de 8 partidas negativas (2E, 6D) e também a série de 8 partidas fora de casa sem sucesso na Serie A (1E, 7D).

Seja Milan e Genoa sofreram 9 gols no 2° tempo nessa temporada, apenas o Sassuolo tem concedido mais gols (11) nas mesmas frações.

Dois gols para o Lucas Biglia na Serie A contra Genoa, incluindo seu último gol na competição em abril com a camisa da Lazio.

Diego Laxalt estreiou e encontrou seus primeiros gols na Serie A proprio contra o Milan: 2 gols no 3-3 contra o Bolonha em setembro de 2013.

Ivan Juric venceu por 3-0 o único jogo contra o Milan na Serie A: foi no jogo de ida da última temporada, que também foi o único entre os dois técnicos.

Vincenzo Montella ganhou 50% das partidas da Serie A contra Genoa (6 dos 12).