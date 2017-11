Serie A Italiana, os números de Andersinho Marques: 12ª rodada

GENOA-SAMPDORIA

Até aqui foram 68 partidas no famoso “Derby della Lanterna” na Serie A: com 26 vitórias para a Sampdoria, 17 para o Genoa e 25 empates.

O Genoa perdeu os 2 últimos derby de Gênova na Serie A: ele não coleciona 3 derrotas seguidas com a Sampdoria desde novembro de 1953.

A Sampdoria ganhou os 4 últimos Derby da Serie A contra o Genoa (como time mandante), três dos quais com o placar de 1-0.

4 dos últimos 5 derby de Gênova disputados no 1º turno da Série A foram ganhos pela Samp, incluindo os três últimos.

O Genoa começou pior que essa temporada apenas uma vez em sua história na Série A: em 1959/60, quando ele obteve uma só vitória e dois empates nas primeiras 11 rodadas e no final da temporada voltou para B.

Na era dos 3 pontos a vitória, no entanto, a Sampdoria apenas uma vez conseguiu somar pelo menos 20 pontos nas primeiras 10 rodadas da Serie A: em 2009/10 (20pts), quando terminou em 4º lugar.

O Genoa ainda não conseguiu virar um jogo desse campeonato que estava em desvantagem: 7 vezes começou perdendo com 7 derrotas.

Nos últimas duas rodadas, a Sampdoria sofreu gols do escanteio, enquanto nos primeiros oito jogos eles não sofreram nenhum gol desta maneira.

Federico Ricci marcou o 1º de seus 2 gols na Serie A no estádio Ferraris contra a Sampdoria (com camisa do Sassuolo, em novembro de 2016).

Fabio Quagliarella nunca encontrou o gol no derby de Génova (até aqui foram 3 jogos), porém marcou 2 gols e fez 3 assistências nas últimas 4 aparições na Serie A.

A única vez que Gianluca Caprari conseguiu marcar 2 gols no mesmo jogo na Serie A veio contra o Genoa (com a camisa do Pescara em fevereiro passado), no último jogo contra os Grifone.