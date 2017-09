Serie A, Irrati designato per il big match Roma-Inter: il Var sarà Orsato

Massimiliano Irrati è stato designato per dirigere Roma-Inter, big match della 2.a giornata di Serie A con il ritorno di Spalletti da ex nella Capitale. Per la gara dell'Olimpico, in programma sabato sera alle 20:45 il Var sarà Orsato. Aprirà il turno la sfida tra Genoa e Juventus alle 18: a Marassi ci sarà Banti (Var Fabbri). Di Bello arbitrerà invece l'interessante incrocio tra Napoli e Atalanta domenica sera alle 20:45 (Var Damato). Alla stessa ora Pairetto sarà a San Siro per Milan-Cagliari (Var Massa).

TUTTE LE DESIGNAZIONI

- BENEVENTO – BOLOGNA Sabato 26/08 h.18.00 CALVARESE PASSERI – BOTTEGONI IV: CHIFFI VAR: GAVILLUCCI AVAR: DI PAOLO



- CHIEVO – LAZIO MANGANIELLO FIORITO – TOLFO IV: ROS VAR: GIACOMELLI AVAR: GIUA



- CROTONE – H. VERONA GUIDA RANGHETTI – ZAPPATORE IV: DI MARTINO VAR: TAGLIAVENTO AVAR: FORNEAU



- FIORENTINA - SAMPDORIA DOVERI LO CICERO – DE MEO IV: AURELIANO VAR: ABISSO AVAR: MINELLI



- GENOA – JUVENTUS Sabato 26/08 h.18.00 BANTI TEGONI – CARBONE IV: PASQUA VAR: FABBRI AVAR: LA PENNA



- MILAN – CAGLIARI PAIRETTO PRETI – LIBERTI IV: SERRA VAR: MASSA AVAR: GHERSINI



- NAPOLI – ATALANTA DI BELLO CRISPO – TASSO IV: DI PAOLO VAR: DAMATO AVAR: CHIFFI



- ROMA – INTER Sabato 26/08 h.20.45 IRRATI MELI – DI LIBERATORE IV: MARESCA VAR: ORSATO AVAR: AURELIANO



-SPAL – UDINESE VALERI GIALLATINI – DOBOSZ IV: BARONI VAR: MARIANI AVAR: RAPUANO



- TORINO – SASSUOLO h.18.00 MAZZOLENI TONOLINI – GORI IV: MARTINELLI VAR: ROCCHI AVAR: PINZANI