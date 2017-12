Serie A, Inter-Udinese 1-3: primo ko per Spalletti

Dopo 18 giornate di imbattibilità l'Inter cade in campionato (per la prima volta in questa stagione). E la caduta, il 3-1 subìto dall'Udinese a San Siro, è fragorosa. Dopo un primo tempo quasi perfetto (ma chiuso in parità) i nerazzurri sono letteralmente crollati soprattutto dal punto di vista mentale, quasi che l'approccio alla seconda frazione di gioco sia stato completamente sbagliato (da segnalare anche un calo fisico). Si sono rivisti i fantasmi del (recente) passato con una squadra sfilacciata, con reparti visibilmente scollegati, e incapace di reagire come invece era avvenuto fino a oggi. Demeriti dell'Inter e meriti dell'Udinese di Oddo che ha resistito agli assalti rivali e poi ha colpito senza pietà e con invidiabile cinismo. Spalletti alla vigilia aveva messo in guardia sulla pericolosità dei bianconeri (alla terza vittoria consecutiva) e putroppo, per lui e per i suoi giocatori, ha avuto ragione. Il cammino resta strepitoso ma nell'ultima gara casalinga prima di Natale i numerosi tifosi accorsi al Meazza (oltre 50.000) si aspettavano ben altro, di blindare il primo posto che invece adesso è in pericolo: l'Inter al termine di questo turno potrebbe trovarsi terza in classifica, alle spalle di Napoli e Juventus. Fra sette giorni a Reggio Emilia contro il Sassuolo si saprà se questa è stata solo una sbandata o meno.



LA PARTITA

L'inizio è da brividi. Trascorre un solo minuto tra il vantaggio dei friulani al primo affondo al 14' (grave leggerezza di Santon, passaggio di Widmer e tap-in di Lasagna da due passi) e la replica di Icardi con un destro al volo su cross dell'inesauribile Candreva. L'esterno destro è l'assoluto protagonista del match del Meazza: fa perdere continuamente la testa a Widmer e sfiora l'eurogol con uno splendido tiro da fuori. Ma è tutta l'Inter a convincere per voglia, ritmo, intensità e qualità del gioco: l'Udinese, in campo con il 3-5-1-1, soffre per lunghi tratti venendo schiacciata nella sua metà campo e rischia di capitolare in numerose occasioni (Perisic, Borja Valero e Brozovic i più pericolosi).



Quando poi la difesa nerazzurra si concede qualche pausa come a inizio ripresa (errore di Skriniar) ci pensa Handanovic, miracoloso nel chiudere la porta a Lasagna, a salvare i suoi. E' un piccolo grande campanello d'allarme perché al rientro dagli spogliatoi i padroni di casa (compreso Icardi che spreca una buona chance di testa) sembrano lontanissimi parenti della squadra apprezzata nella prima frazione mentre l'undici di Oddo prende coraggio.



Spalletti corre così ai ripari inserendo Gagliardini per Brozovic e avanzando Borja Valero sulla trequarti. L'inerzia della sfida resta a favore degli ospiti: Mariani dopo aver rivisto le immagini con l'ausilio del VAR (lunga interruzione) concede rigore per fallo di mano di Santon (traversone di Widmer). Dagli 11 metri De Paul non sbaglia al 61'. Fofana potrebbe siglare il tris (piatto destro alle stelle) prima del ritorno confuso dell'Inter: Skriniar colpisce una clamorosa traversa di testa. Il Biscione si sbilancia, anche per il cambio Karamoh-Santon e al 77' Barak sigla il 3-1 definitivo sfruttando il servizio di Jankto dalla sinistra.