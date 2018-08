Serie A, Inter-Torino 2-2, San Siro fischia

"Mister e giocatori, niente scuse: testa bassa e vincere". I tifosi dell'Inter l'hanno scritto a caratteri cubitali su uno striscione esposto in Curva Nord prima della partita, ma il messaggio non deve essere arrivato. Dopo il flop col Sassuolo all'esordio, i nerazzurri subiscono un'inattesa rimonta dal Torino, pareggiando 2-2 e sprofondando già a -5 da Juventus e Napoli dopo appena due giornate.



Difficile capire cosa sia successo alla squadra di Spalletti negli spogliatoi: ci sono entrati avanti di due gol dopo una prestazione convincente, ma nella ripresa si è vista di nuovo la brutta copia di Reggio Emilia e stavolta senza l'alibi del campo, né quello dei rigori. Il modulo scelto dal tecnico, col passaggio al 3-4-3, sembrava la svolta giusta, con gli innesti di Vrsaljko, Skriniar e Perisic al posto di Dalbert, Miranda e Lautaro Martinez: Perisic ha sbloccato dopo appena 6 minuti su assist di Icardi, De Vrij ha trovato il raddoppio di testa sulla punizione di Politano. Insomma, da grande squadra quale vuole diventare, l'Inter capitalizzava al meglio le occasioni create, mantenendo costantemente l'iniziativa e annullando il Torino.



Poi, però, è cambiato tutto. Nell'atteggiamento, improvvisamente rinunciatario, e nalla concentrazione, come apparso evidente sul gol del 2-1 di Belotti che ha riaperto la partita: lancio di Iago, D'Ambrosio si perde Belotti e Handanovic esce a vuoto consentendo al Gallo di segnare a porta vuota. L'Inter rincula sempre di più e il Toro trova il pari con un'incursione di Meité, bravo nel controllo e nel dribbling, fortunato nel trovare la deviazione di un avversario che inganna Handanovic.I nerazzurri sbandano un paio di volte, poi chiudono in attacco passando al 4-2-3-1 dopo l'ingresso di Keita e Lautaro Martinez. Ma troppo tardi: ormai la frittata era fatta, resta il tempo solo per una gran parata di Sirigu su Perisic.



LE ALTRE - Vince il Genoa nell'atmosfera surreale di un Marassi in silenzio per i primi 43 minuti per onorare le vittime del crollo del Ponte Morandi: i rossoblù segnano due gol all'Empoli con Piatek e Kouamé, entrambi su assist di capitan Criscito, rischiando sui due legni colpiti da Zajc su punizione e subendo solo a gara quasi conclusa il 2-1 di Mraz. Comincia male il campionato dell'altra genovese: la Samp viene trafitta da De Paul e gioca malissimo il primo tempo e reagendo troppo tardi nella ripresa, dopo l'ingresso di Saponara e Kownacki. Debutto vincente, invece, per la Fiorentina, che regola 6-1 il Chievo sotto gli occhi di Diego Simeone, venuto a vedere il figlio: Giovani segna il sesto gol, prima erano arrivati quelli di Milenkovic (gran tiro sotto la traversa), Gerson (in mischia), Benassi (doppietta) e Chiesa, servito dallo scatenato Gerson. Anche una rete degli avversari fa applaudire il Franchi, con l'ex Tomovic che mostra il 13 in omaggio ad Astori. Cagliari viene gelata al 99' dal rigore di Boateng che firma il 2-2 in pieno recupero: il Var fischia il penalty per mani di Romagna e rende meno utili le prodezze aeree di Pavoletti, autore di una doppietta inframmezzata dal pari temporaneo di Berardi. È 0-0 tra Frosinone e Bologna, con entrambe le squadre che muovono la classifica ma non la casella dei gol segnati.