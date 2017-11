Serie A, Inter-Torino 1-1: Eder replica a Iago Falque

L'Inter rallenta nel lunch match della 12.a giornata di Serie A: non va oltre l'1-1 a San Siro (quasi tutto esaurito) contro il Torino e manca il sorpasso al Napoli in testa alla classifica. Eder a 11' dal termine rimedia al gol siglato da Iago Falque: è la decima rete realizzata nell'ultimo quarto d'ora e questo è senza dubbio l'aspetto più positivo della piovosa giornata milanese. Spalletti può essere soddisfatto ancora una volta per il carattere mostrato dai suoi giocatori, per la capacità di reagire e rimettere a posto una gara complicata e ricca di errori, sia in fase di costruzione che in quella difensiva. L'Inter manca la settima vittoria consecutiva in casa in campionato allungando però l'imbattibilità (14 gare). Se la prestazione dei nerazzurri non è stata delle migliori i meriti sono anche e soprattutto di un grande Torino: i granata si sono presentati al Meazza senza alcun timore reverenziale mettendo in mostra coraggio e personalità oltre che qualità in avanti. Mihajlovic esce dalla sfida con un solo punto ma l'autostima del gruppo è senza dubbio aumentata in maniera esponenziale.



INTER-TORINO 1-1 (Qui cronaca e tabellino)



Il pressing alto granata crea in avvio qualche impaccio ai nerazzurri, braccati da un Toro molto aggressivo: Handanovic para in due tempi il sinistro velenoso di Baselli. A poco a poco i padroni di casa cercano di alzare la pressione facendo leva sul solito gioco sugli esterni: Sirigu respinge il tiro-cross di Vecino mentre Icardi spreca da buonissima posizione dopo un affondo di Candreva sull'out di destra. La squadra di Mihajlovic però non si scompone quasi mai e mantiene l'ordine chiudendo tutti gli spazi (in fase difesniva Mihajlovic adotta il 4-5-1) e limitando i campi di campo degli "spallettiani" (Rincon e Obi tolgono il respiro a Vecino e Borja Valero). L'Inter prova allora a sfruttare una delle suer armi migliori, ovvero i calci piazzati: Skriniar di testa si rende pericoloso. Gli ospiti non stanno però a guardare: cross dell'ottimo Ansaldi dalla sinistra e stacco aereo di Baselli a fil di palo.



Nel secondo tempo il copione resta pressoché identico anche se il Biscione sfiora subito il vantaggio: Sirigu è strepitoso nel deviare l'incornata di Vecino. A trovare il vantaggio è però il Torino al 59': Iago Falque salta Miranda e lascia partire un rasoterra mancino che fa secco Handanovic sul primo palo. L'undici di Spalletti risponde rabbiosamente (Icardi calcia alle stelle in area) e tuttavia rischia il colpo del ko: Obi non inquadra lo specchio della porta sulla punizione di Ljajic e Belotti è impreciso in un'azione di ripartenza. Il tecnico di Certaldo corre ai ripari inserendo Eder e Brozovic e passando alla difesa 3: i cambi danno i frutti sperati al 79' quando Eder pareggia i conti da due passi su assist di Icardi e grazie alla colpevole complicità della difesa avversaria. San Siro diventa una bolgia e spinge l'Inter alla ricerca dei 3 punti: Vecino colpisce una clamorosa traversa con un siluro da fuori. E' l'ultima emozione.