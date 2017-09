Serie A, Inter-Spal 2-0: ancora Icardi-Perisic

L'Inter batte 2-0 la Spal a San Siro, rimane a punteggio pieno, tiene ancora una volta la porta inviolata e raggiunge la Juventus in vetta alla classifica. Il risultato - maturato grazie a un calcio di rigore di Icardi al 27' e al gran gol al volo di Perisic - però non racconta tutte le difficoltà nerazzurre nell'avere la meglio sugli emiliani che confermano l'ottima impressione destata in questo avvio di stagione.



L'organizzazione della squadra di Semplici ha messo in seria crisi il centrocampo dell'Inter, che ha provato a sfondare soprattutto sulla catena di destra con D'Ambrosio-Candreva. Sull'altra fascia, esordio dal primo minuto per Dalbert che però soffre per gran parte del match anche per la buona vena di Lazzari, coadiuvato da uno Schiattarella a tutto campo: spesso Perisic è stato costretto ad abbassarsi al livello dei terzini per dare una mano al brasiliano lasciando Icardi troppo solo, vista la scarsa vena di Joao Mario. A metà ripresa Spalletti è stato "costretto" ad inserire Vecino per dare più ordine in mezzo perché la Spal aveva fatto più di un pensierino al pareggio.



Il gol del vantaggio arriva tra il 22' e il 27': strano a dirsi ma è tutta "colpa" del Var. Fallo di Vicari su Joao Mario, Gavillucci fischia la punizione dal limite ma Mazzoleni convince l'arbitro a riguardare tutto al monitor: è rigore, Icardi segna il quinto gol in tre partite. Al 74' gran traversa dai 35 metri per Skriniar, poco prima Salamon (in fuorigioco non ravvisato) aveva fatto venire i brividi ad Handanovic colpendo di testa su punizione. A tre minuti dalla fine gran sinistro al volo di Perisic che festeggia alla grande il rinnovo di contratto fino al 2022.