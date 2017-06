Serie A: Inter sconfitta dal Cagliari a San Siro, la Lazio si salva al 97'

Nell'ottava giornata di Serie A l'Inter perde 2-1 in casa contro il Cagliari e sprofonda: i nerazzurri, in vantaggio con Joao Mario, vengono trafitti da Melchiorri e dall'autorete di Handanovic. La Lazio si salva al 97' (penalty di Immobile) e agguanta il Bologna. Vittoria in rimonta del Sassuolo sul Crotone. Finisce a reti inviolate il match tra Genoa ed Empoli.



INTER- CAGLIARI 1-2 (TABELLINO E MARCATORI)

Gli ospiti sfiorano il vantaggio al 4': colpo di testa di Ceppitelli e deviazione decisiva di Perisic. Scampato il pericolo i nerazzurri prendono progressivamente in mano le redini del gioco senza creare però effettivi pericoli, nonostante un Candreva in ottimo spolvero. Al 24' l'episodio che potrebbe cambiare l'esito del match: Valeri fischia rigore per un contatto tra Bruno Alves e Icardi. Dal dischetto l'attaccante argentino calcia fuori nel giorno più difficile per lui con la contestazione della Curva Nord. L'Inter insiste affidandosi allo scatenato Candreva e ai tiri da fuori di Joao Mario ma il risultato resta inalterato fino al riposo. Nel secondo tempo i nerazzurri spingono lasciando spazi invitanti in fase difensiva: Di Gennaro e Pisacane mettono i brividi ad Handanovic, decisivo su Melchiorri e Sau. Nel momento migliore del Cagliari va in vantaggio la squadra di De Boer: al 55' tiro di Joao Mario, respinta non ottimale di Storari e tap-in vincente dello stesso portoghese. A questo punto Rastelli getta nella mischia Borriello. L'ex centravanti atalantino entra nell'azione (confusa) che porta al pareggio di Melchiorri al 71' dopo un rimpallo favorevole in area. Il numero 9 all'81' sfiora il bis di testa: il pallone lambisce il palo. Gol soltanto rinviato: all'85' Handanovic trascina nella sua porta la palla messa in mezzo da Melchiorri e deviato da Murillo in seguito a un'uscita a vuoto dell'estremo difensore sloveno. A San Siro fa festa il Cagliari. Inter in crisi.



LAZIO-BOLOGNA 1-1 (TABELLINO E MARCATORI)

I biancocelesti premono fin dall'avvio e costringono la squadra di Donadoni nella sua metà campo. Al primo affondo però i rossoblu passano: Helander sorprende tutti sugli sviluppi di un calcio di punzione. I padroni di casa subiscono il colpo: gli emiliani sfiorano il raddoppio con Donsah (respinta di Marchetti). Superato lo sbandamento i capitolini si riversano nuovamente in avanti: Immobile colpisce una calmorosa traversa da posizione decentrata al 31' e 2' più tardi costringe Da Costa al miracolo. Il forcing biancoceleste prosegue dopo l'intervallo. De Vrij deve lasciare il campo per uno scontro con Floccari (l'olandese per qualche istante perde i sensi). Milinkovic Savic si divora l'1-1 davanti a Cordaz che respinge poi lo spettacolare tiro di Felipe Anderson all'81'. La partita appare stregata per la Lazio: Maietta salva sulla linea su colpo di testa di Immobile. Al 97' l'incredibile: Di Bello giudica da rigore (segnalazione di Mazzoleni) un contatto tra Oikonomou e Wallace: dagli 11 metri Immobile salva Simone Inzaghi.

SASSUOLO-CROTONE 2-1 (TABELLINO E MARCATORI)

Gli Squali passano dopo due minuti: l'ex Falcinelli insacca sull'invito di Rosi dalla destra. Risposta immediata e rabbiosa dei neroverdi: acrobazia da applausi di Defrel e palla sulla traversa. Il brasiliano è scatenato e trova sualla sua strada un grande Cordaz. L'undici di Nicola soffre e tuttavia resiste agli assalti avversari. Nella ripresa Di Francesco inserisce Matri per modificare l'andamento della gara. I padroni di casa però rischiano di subire la seconda rete: Falcinelli centra la traversa di testa. Sul fronte opposto il legno ferma Pellegrini. Il Sassuolo con il tracorrere dei minuti schiaccia i pitagorici comunque sempre pericolosi (traversa di Capezzi all'83'). Sul ribaltamento di fronte Sensi pareggia di destro e all'86' Iemmello ribalta tutto grazie all'uscita disastrosa di Cordaz segnando il gol decisivo.



GENOA-EMPOLI 0-0 (TABELLINO E MARCATORI)

Sfida molto tattica nella fase inziale con continui scontri in mezzo al campo. La prima vera emozione al 22': l'arbitro Martusciello annulla il gol di Rigoni per posizione di fuorigioco. Al 34' il Genoa resta in inferiorità numerica: Lazovic viene espulso per doppia ammonizione. I toscani provano a sfruttare l'uomo in più invano: i padroni di casa occupano bene il campo e pungono nelle ripartenze. Lo 0-0 non si schioda però fino al 90'. Nel finale Juric mandato negli spogliatoi in anticipo per proteste.