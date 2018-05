Serie A, Inter-Sassuolo 1-2: la Champions è un miraggio

L'Inter perde in casa 2-1 contro il Sassuolo e vede drasticamente ridursi le possibilità di agguantare il quarto posto: se la Lazio batterà il Crotone sarà qualificata in Champions League (con la vittoria della squadra di Zenga o il pareggio, i nerazzurri dovrebbero per forza vincere all'Olimpico nell'ultimo turno di serie A). Buone notizie, invece, per la Roma, che conferma matematicamente la partecipazione all'Europa dei grandi anche nella prossima stagione.



Spalletti aveva avvertito chi sognava una goleada per mettere a posto anche la differenza reti nei confronti della Lazio: "Cerchiamo di vincerla 1-0" e i timori su un impegno più delicato di quel che sembrasse si sono trasformati in premonizione. Un'Inter padrona del possesso palla ma mai lucida, mai veloce e con carenza di personalità (Rafinha escluso, che infatti nel finale regala un barlume di speranza al solito, encomiabile, San Siro) subisce quindi la sesta sconfitta in campionato. Spesso la testa comanda le gambe ma si è anche notato più di un giocatore (Cancelo e Brozovic su tutti) decisamente affaticato, segnale che aiuta a spiegare la scarsa reazione della squadra dopo entrambe le reti subite.



Non bisogna scordare i due clamorosi errori di Icardi, in una serata che a livello personale ha ricordato quella del derby di ritorno, con la complicità di un Consigli in versione deluxe che fa da contraltare alla prestazione di Handanovic, da un po' di tempo non più in vena di miracoli. Fa festa quindi il Sassuolo: al 25' punizione-beffa di Politano che fa passare il tiro sotto la barriera nerazzurra che salta, al 72' gran destro da fuori area di Berardi a premiare l'ottimo lavoro di Iachini.