Serie A, Inter-Sassuolo 1-2: 4° ko consecutivo per i nerazzurri

Nel lunch match del 36.mo turno di serie A l'Inter perde 2-1 con il Sassuolo (qui cronaca e tabellino). Per i nerazzurri è una giornata da dimenticare, oltre che per la sconfitta (la quarta di fila), per la dura contestazione dei tifosi. Con questo ko salgono a 8 le partite consecutive senza vittorie: peggio anche del 1947/48 perchè allora le sconfitte furono 5 e non 6 come oggi. Mancano ancora 180 minuti al termine del campionato e tuttavia il sesto posto sembra definitivamente sfumato: l'Inter è a -4 dal Milan e vede allontanarsi pure la Fiorentina, avanti di 3 lunghezze. Inevitabile ritenere che sia calato il sipario su una stagione da dimenticare in fretta e furia.



L'atmosfera a San Siro è surreale perché prima i tifosi, come detto, prima contestano duramente i giocatori (e la società) e poi, intorno al 22', abbandonano la Curva Nord lasciando soltanto uno striscione emblematico: "Visto che il vostro sostegno non velo potete meritare... oggi vi salutiamo e ce ne andiamo a mangiare...". Soltanto l'esonerato Pioli viene risparmiato dalla rabbia dei supporters e anzi ringraziato per il lavoro svolto. I nerazzurri di fatto restano soli e il clima ostile contribuisce ad aumentare la confusione fisica, tattica e soprattutto mentale: basti vedere il modo in cui Murillo si fa soffiare palla da Sensi nell'azione che porta alla rete di Iemmello al 36' su assist di Berardi. All'Inter non ne va poi bene nemmeno mezza: Consigli è super su Icardi in avvio e il palo nega la gioia del gol al centravanti argentino, nemmeno lui esente dai fischi del Meazza.



Fischi che aumentano in maniera esponenziale al termine della prima frazione e a inizio ripresa al 50' quando Iemmelo sigla il raddoppio da due passi sfruttando l'invito di Lirola. Gli spettatori presenti alla Scala del Calcio a questo punto non perdonano più un errore ai nerazzurri che pure provano a imbastire una reazione nonostante il clima a dir poco ostile. Gli sforzi nerazzurri si concretizzano al 70': Eder con un destro (deviato) da fuori riapre il match e pone fine almeno in parte alla contestazione (spuntano i primi timidi applausi). Una vera e propria ovazione accoglie quindi l'ingresso di Gabigol, accolto con un entusiamo che stride non poco con il contesto generale. Ogni giocata dell'attaccante brasiliano infiamma San Siro e la punta guida l'assalto della formazione di Stefano Vecchi. In contropiede però il Sassuolo sfiora il 3-1: Handanovic è strepitoso sul sinistro di Defrel. Il risultato resta immutato: alla fine della gara nuova ondata di fischi sull'Inter, forse mai così in difficoltà...