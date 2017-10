Serie A, Inter-Sampdoria 3-2, Spalletti in vetta

Sarà un dolce risveglio per i tifosi dell'Inter, perché quando avranno riaperto gli occhi saranno ancora in testa alla classifica. È una notte di magie e brividi perché una squadra così bella non si era mai vista fino ad oggi, per così lunghi tratti di una stessa partita, e perché la sofferenza finale stride con quanto visto per oltre un'ora. Il 3-2 alla Sampdoria è comunque un altro esame superato, sebbene non a pieni voti: pochi giorni dopo il pari del San Paolo, arriva la conferma che quest'Inter ha potenzialità da grande squadra. E intanto scavalca il Napoli.



I gol della partita li segnano i due ex, Skriniar e Icardi, simboli e trascinatori di questa Inter: il primo sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Candreva (con spizzata di Vecino), era il 18' e l'Inter aveva già creato quattro occasioni; Maurito mette il sigillo con un destro al volo da capogiro e la zampata su cross di Perisic in apertura di ripresa. Nei gol c'è tutta la forza dei nerazzurri: quella fisica, innanzitutto, perché sui calci piazzati sono dominanti; quella tecnica, perché Icardi e Perisic sono i giocatori che garantiscono qualità. Il croato non segna ma colpisce un palo e una traversa: il primo legno arriva sull'1-0 dopo un pallonetto da urlo, il secondo in contropiede sul 3-0, prima che Kownacki (al secondo gol consecutivo) riaprisse la partita con un sinistro al volo da applausi, complice anche un'indecisione di Handanovic.



Spalletti si arrabbierà per il gol concesso e per altre distrazioni nella ripresa che hanno portato anche al gol di Quagliarella: nei minuti finali San Siro ha tremato, ma intanto può godersi anche la corsa di Candreva e la crescita impressionante di Vecino, sempre più bravo ad interpretare il ruolo di mediano incursore. E un primato che a inizio stagione era tutt'altro che scontato.