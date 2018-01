Serie A, Inter-Roma

LA PARTITA

In avvio la Roma, con Nainggolan nel tridente e Gerson sulla mediana al posto dell'infortunato De Rossi, si affida alla pressione alta: i nerazzurri vengono sorpresi almeno in parte e fanno infuriare Spalletti per alcuni fraseggi molto rischiosi in fase di uscita dall'area di rigore. Handanovic non deve comunque compiere interventi di rilievo mentre sul fronte opposto il colpo di testa di Perisic sfiora il palo. I padroni di casa, superato qualche sbandamento iniziale, prendono campo e vanno nuovamente a un passo dal vantaggio con l'esterno croato che mette a sedere Florenzi e poi si fa ribattere da Alisson il destro da posizione favorevole. Nel momento migliore degli spallettiani i capitolini sbloccano la gara: rilancio di Alisson, buco clamoroso di Santon e tocco sotto vincente di El Shaarawy. La reazione interista si esaurisce in un destro impreciso di Icardi su un'indecisione della coppia Manolas-Fazio: riemergono a poco a poco le difficoltà di manovra anche perché Gagliardini (e non solo lui) fatica tremendamente sulla mediana.



L'ex Atalanta non rientra in campo dopo l'intervallo: al suo posto c'è Brozovic.