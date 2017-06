Serie A, Inter-Roma 1-3: Nainggolan e Perotti affondano Pioli

La Roma non molla e intende dare fastidio alla Juventus fino al termine del campionato. E' questo il principale messaggio che la squadra di Spalletti lancia dopo la prova di forza a San Siro. I giallorossi escono dal Meazza consapevoli del proprio valore, staccano il Napoli (ora distante 5 lunghezze) e, a dispetto delle parole della vigilia di Pioli, dimostrano che la differenza di valori con i nerazzurri è ancora ampia. Alla Scala del calcio è salito in cattedra uno straordinario Nainggolan (doppietta da sogno) ma più in generale a impressionare è stato il collettivo a disposizione di Spalletti, un collettivo da primo posto se non fosse per la cannibale Juventus, e che ha surclassato per larghi tratti i rivali odierni. Sul fronte interista la sconfitta ridimensiona parzialmente le ambizioni Champions anche se il ko del Napoli contro l'Atalanta tiene ancora accesa la speranza nonostante proprio l'Atalanta adesso sia avanti di tre punti in classifica.



INTER-ROMA 1-3 (cronaca e tabellino)



I giallorossi si presentano a San Siro con personalità e sfiorano subito il vantaggio: Salah, servito in verticale da Dzeko, impegna Handanovic. Il gol è soltanto rinviato perché al 12’ Nainggolan evita Gagliardini sulla sinistra e si accentra lasciando partire un destro da applausi che si infila sul palo lontano. La reazione dell’Inter è immediata: Manolas devia in maniera provvidenziale la conclusione ravvicinata di Joao Mario. Gli ospiti danno comunque la sensazione di essere messi in meglio in campo. Il 3-4-2-1 di Spalletti (3-5-2 in fase difensiva) mette in crisi i nerazzurri, sulla mediana, dove De Rossi, Strootman e l’onnipresente Nainggolan la fanno da padroni, e sugli esterni con Candreva e Perisic (poco a suo agio nel ruolo di esterno 'basso') imbrigliati da Bruno Peres e Juan Jesus. Icardi non riesce poi a trovare spazi, chiuso nella morsa dei tre centrali capitolini. La Roma così controlla senza correre alcun rischio e va a un passo dal raddoppio: Handanovic respinge alla grande il sinistro velenoso di Dzeko al termine di una micidiale ripartenza. Solamente nel finale della prima frazione l’undici di casa aumenta la pressione: Szczesny si allunga e allontana in corner il destro di Brozovic da fuori.



Al rientro dagli spogliatoi l’Inter sembra più aggressiva: Candreva impegna subito Szczesny e Bruno Peres chiude alla disperata su Perisic alzando quel tanto che basta il sinistro del croato. Nel tentativo di schiacciare gli avversari Pioli gioca la carta Eder per Brozovic. La Roma però, nelle ripartenze, è devastante: Nainggolan ruba palla a Gagliardini (in maniera dubbia) e al limite dell’area fulmina ancora Handanovic con un missile incredibile. Decisivo nell’occasione il movimento di Salah, abile ad attrarre l’ingenua retroguardia interista (ha pesato l'assenza di Miranda) lasciando così spazio al compagno. A questo punto i nerazzurri cercano disperatamente di riaprire giochi ma, a parte qualche mischia in area, non creano occasioni degne di nota fino all’81’ quando Icardi sfrutta l’invito di Perisic e insacca sorprendendo l’incerto Rudiger. Tre minuti più tardi Medel stende in area Dzeko: Tagliavento concede il rigore. Dal dischetto Perotti, subentrato a Salah, chiude definitivamente i conti.