Serie A, Inter-Roma 1-1: Vecino risponde a El Shaarawy

Spareggio Champions senza vincitori. Termina 1-1 lo scontro diretto tra Inter e Roma a San Siro: i nerazzurri mantengono tre punti di vantaggio in classifica in attesa del recupero tra i giallorossi e la Sampdoria in programma mercoledì a Marassi. Il pari finale è il risultato più giusto: la squadra di Di Francesco si è fatta preferire nella prima frazione mentre nel secondo tempo ha subito a lungo le iniziative rivali nonostante la rete di Vecino sia arrivata all'86'. Tutto come prima dunque ma la svolta è rimandata: i nerazzurri non vincono in campionato dal 3 dicembre e i capitolini, agitati dalle voci di mercato, da quattro giornate. A godere è la Lazio, terza 'incomoda' nella corsa alla coppa dalle grandi orecchie.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

In avvio la Roma, con Nainggolan nel tridente e Gerson sulla mediana al posto dell'infortunato De Rossi, si affida alla pressione alta: i nerazzurri vengono sorpresi almeno in parte e fanno infuriare Spalletti per alcuni fraseggi molto rischiosi in fase di uscita dall'area di rigore. Handanovic non deve comunque compiere interventi di rilievo mentre sul fronte opposto il colpo di testa di Perisic sfiora il palo. I padroni di casa, superato qualche sbandamento iniziale, prendono campo e vanno nuovamente a un passo dal vantaggio con l'esterno croato che mette a sedere Florenzi e poi si fa ribattere da Alisson il destro da posizione favorevole. Nel momento migliore degli spallettiani i capitolini sbloccano la gara: lancio di Alisson, buco clamoroso di Santon e tocco sotto vincente di El Shaarawy. La reazione interista si esaurisce in un destro sul fondo di Icardi in seguito a un'indecisione della coppia Manolas-Fazio: riemergono a poco a poco le difficoltà di manovra anche perché Gagliardini (e non solo lui) fatica tremendamente sulla mediana.



L'ex Atalanta non rientra in campo dopo l'intervallo: al suo posto c'è Brozovic. Il cambio non sembra però rivitalizzare l'Inter, incapace di creare gioco e frenata dai continui errori in fase di costruzione. Pure la Roma è decisamente più imprecisa rispetto al primo tempo sebbene sulla fascia sinistra El Shaarawy continui a far soffrire Santon, costretto spesso alle maniere forti per contenere il Faraone. Così al Biscione non restano che i calci piazzati e le conclusioni da fuori: Alisson blocca con grande sicurezza il destro rasoterra di Candreva.



Spalletti prova a invertire la rotta giocando la carta Eder al posto dell'esterno azzurro: l'attaccante si rende subito pericoloso ma il suo destro sul primo palo finisce tra le braccia di Alisson. L'estremo difensore è quindi determinante nel deviare sul palo il mancino di Icardi al termine di un'azione avviata da Perisic. I nerazzurri aumentano il forcing e Di Francesco decide di coprirsi gettando nella mischia Juan Jesus per El Shaarawy. Gli ospiti, schierati di fatti con il 5-3-2, si schiacciano eccessivamente aprendo il fianco ai tentativi rivali: Eder spreca di testa e il solito Alisson compie un miracolo sbarrando nuovamente la strada a Icardi grazie a un riflesso prodigioso. A 4' dal termine l'estremo difensore è costretto a inchinarsi: Vecino fa esplodere San Siro siglando di testa la rete dell'1-1 (cross di Brozovic). Il risultato non cambia più.