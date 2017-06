Serie A, Inter-Pescara 3-0: la rincorsa Champions continua

Settima vittoria consecutiva doveva essere, settima è stata. La rincorsa Champions dell'Inter non si ferma davanti al Pescara, a San Siro i nerazzurri battono gli abruzzesi con un rotondo 3-0 costruito su un ottimo primo tempo (approccio a parte) e una ripresa più molle che però non ha intaccato il risultato. Pioli sceglie di mandare in campo la formazione migliore - Miranda diffidato (che rischio nel finale di primo tempo) compreso - senza pensare troppo alla Juventus e ha ragione di un Pescara che gioca a specchio, mostra trame interessanti di gioco, un po' di più fisicità grazie agli acquisti del mercato di gennaio ma ha ancora troppi limiti nei singoli per avere la meglio su una squadra in forma come quella nerazzurra. L'Inter mantiene ancora la porta inviolata, supera la Lazio (la stessa avversaria di martedì in Coppa Italia) in classifica e attende i risultati di Roma, Napoli e Milan prima di concentrarsi sulla grande sfida dello Stadium, dove arriverà in grande forma.



Inter-Pescara 3-0 (Tabellino, cronaca e classifiche)



Eppure gli abruzzesi partono meglio, segnano anche con Verre, che raccoglie la goffa respinta di Handanovic sulla botta di Kastanos, ma l'esultanza viene immediata stoppata dal guardalinee che annulla per giusto fuorigioco del centrocampista 23enne. Sull'azione seguente nasce il vantaggio interista, D'Ambrosio appoggia in rete da due passi il cross di Brozovic e riporta tra i marcatori nerazzurri un difensore dopo ben 32 partite. A quel punto si scatena il treno Inter, Gagliardini va vicino al raddoppio, Joao Mario se lo mangia con gli interessi ma al 43' Icardi innesca Perisic che crossa forte per il portoghese, bravo a trovare il secondo gol in due partite. Nella ripresa buona occasione per il Pescara, più volenteroso, con Bahebeck ipnotizzato da Handanovic e il seguente tentativo di Verre che scheggia la traversa. Al 73' c'è gloria anche per Eder, che sigla il tris (ma Icardi, che serve l'italo-brasiliano, parte in fuorigioco), e nel finale pure per Gabigol che sfiora la prima rete a San Siro.