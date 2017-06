Serie A, Inter-Napoli 0-1: decide Callejon

L'Inter non si rialza neanche alla sesta partita e colleziona la quarta sconfitta nel solo mese di aprile, la vittoria del Napoli a San Siro è di misura solo nel risultato visto che in campo si è vista praticamente solo la squadra di Sarri. Il Milan - e il sesto posto - rimangono distanti tre punti, con una giornata in meno da giocare: la visita di Zhang Jindong è servita a poco, per lunghi tratti i nerazzurri sono sembrati scarichi di motivazioni e idee. Gettare la croce addosso a Nagatomo, per quanto l'errore sul gol decisivo di Callejon sia imperdonabile (e non è una prima volta nella carriera del giapponese), non sarebbe giusto per almeno due motivi: l'impalpabilità della squadra nerazzurra con un Pioli incapace di prendere contromisure al terzetto offensivo azzurro e la completa padronanza di gioco del Napoli.



Ne esce fuori una partita non bellissima, l'Inter mette solo corsa ma zero idee: Medel-Murillo (che sostitusce Miranda, ko nel riscaldamento) non riescono a giocare insieme ed impostare, il duo Brozovic-Gagliardini oltre che mal assortito non è in serata (l'azzurro prosegue nel momento-no, il croato sbaglia un pallone dietro l'altro) e davanti Icardi corre da un lato all'altro per cercare di arpionare i palloni lunghi dalla retroguardia. Solo con l'inserimento di Perisic si vede qualcosa di meglio, complice anche il calo degli ospiti, ma alla fine a Reina basta il compitino per non subire gol. E poi, come detto, c'è Yuto Nagatomo: al 43' non rinvia un pallone facile, anzi il rinvio sballato finisce dritto dritto sui piedi di Callejon che segna il quarto gol in otto partite contro l'Inter.



Il Napoli mette in mostra tutto il meglio del suo repertorio anche se si specchia un po' troppo nell'ultimo passaggio, nel cercare il gol della vita o nel leziosismo superfluo visto il minimo vantaggio. La retroguardia fatica poco mentre il palleggio a centrocampo consente ai tre piccoletti davanti di fare ciò che vogliono: in particolare è l'ispiratissimo Insigne a far ammattire D'Ambrosio e Candreva e non entra nel tabellino solo per merito di Handanovic mentre Mertens ha un paio di gol mangiati sulla coscienza. Ora Sarri è a un solo punto dalla Roma, è lanciatissimo e ha un miglior calendario: la corsa al secondo posto è più aperta che mai.