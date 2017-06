Serie A, Inter-Milan si gioca il 15 aprile alle 12:30

Il sabato di Pasqua gli italiani pranzeranno "gustandosi" il derby della Madonnina numero 166 in Serie A. Attraverso l'ultimo comunicato ufficiale, la Lega ha infatti reso noto che il derby di sabato 15 aprile, Inter-Milan, si giocherà alle 12.30.

Una scelta insolita e che farà molto discutere, presa con ogni probabilità per catturare l'attenzione del mercato cinese, visto che a Pechino saranno le ore 19:30. Con questa decisione la stracittadina milanese, che fa il suo esordio alle 12:30, torna quindi a giocarsi di pomeriggio per la prima volta dal 4 maggio 2008 (allora finì 2-1 per il Milan).

Per quanto riguarda la giornata numero 32, oltre al derby, si giocheranno sabato 15 aprile anche Sassuolo-Sampdoria (ore 18) e Napoli-Udinese (ore 20:45). Mentre il posticipo della domenica sarà Roma-Atalanta.

BONAVENTURA: "SIAMO PROFESSIONISTI"

Intervenendo a margine di un evento Diesel, Giacomo Bonaventura ha parlato del derby a pranzo: "Sarà una prima volta - le parole del centrocampista del Milan -, ma ci comportiamo come professionisti e come tali giochiamo a qualsiasi ora. L'Europa è ancora alla nostra portata, felice del rinnovo di contratto".



Il tecnico rossonero Vincenzo Montella, invece, se la cava come una battuta: "Prima si gioca, meglio è: così la tensione delle ore precedenti al match è minore. In questo caso avrò anche più tempo per preparare la Pasqua con la mia famiglia... Rincorsa europea? Siamo pronti a fare qualcosa di eccezionale pur di farcela".

IL CALENDARIO