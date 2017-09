Serie A: Inter-Milan, parte la vendita dei biglietti

Inter-Milan si giocherà domenica 15 ottobre alle 15:00 (ma data e orario sono ancora variabili, visto che non c'è stata l'ufficialità della Lega Calcio) ma la società nerazzurra ha già comunicato l'apertura della vendita dei biglietti.



Si parte oggi, ticket per i soli abbonati alla stagione 2017-18 che però potranno acquistare fino a quattro biglietti per i propri amici interisti. La seconda fase di vendita inizierà invece alle ore 10.30 di mercoledì 30 agosto e riguarderà tutti i possessori di una tessera 'Siamo Noi', purché acquistata entro martedì 29 agosto. Questa fase continuerà quindi ad includere gli abbonati e si concluderà giovedì 7 settembre.



L'8 settembre vendita libera dalle 10:30: esclusivamente su inter.it/tickets (previsti 10€ di sconto per gli acquisti online) i primi cinque giorni, poi sarà estesa ai punti vendita a partire da martedì 12 settembre. Oltre all'Inter Store Milano e allo sportello Stadio San Siro sarà possibile acquistare anche negli oltre 500 punti vendita Vivaticket elencati alla pagina inter.it/puntivendita.