Serie A, Inter-Milan 3-2, la tripletta di Icardi condanna i rossoneri

L'anti-Napoli è l'Inter. Questo dice la classifica dopo 8 giornate e soprattutto dopo il derby della Madonnina. L'undici di Spalletti vince 3-2 grazie alla tripletta di Icardi e si porta al secondo posto in solitaria a -2 dagli azzurri di Sarri. La stracittadina ha regalato emozioni a non finire: nella prima frazione il Milan è stato praticamente nullo e tuttavia nel secondo tempo (con l'ingresso di Cutrone a dare manforte ad Andrè Silva) ha messo sotto per lunghi tratti i rivali pareggiando prima con Suso e poi con Bonaventura (e la complicità di Handanovic). Montella, ora a -10 dai cugini, subisce il quarto ko in campionato soprattutto a causa dei clamorosi sbandamenti difensivi (compresa la sciagurata trattenuta di Rodriguez che ha permesso a Icardi di presentarsi dal dischetto). L'Inter conferma invece di essere un gruppo capace di soffrire e tremendamente cinico in attacco dove non viene perdonato alcun errore agli avversari. Sognare in grande è davvero lecito: sabato sera al San Paolo sarà sfida tricolore.



INTER-MILAN 3-2 (qui cronaca e tabellino)



In avvio sembra vincere la paura, soprattutto tra le fila del Milan. L’Inter cerca subito di fare la gara e al 12’ sfiora il vantaggio: il destro piazzato di Candreva va a sbattere sulla parte alta della traversa. L’undici di Montella, abbastanza rintanato nella propria metà campo, prova invece ad agire di rimessa affidandosi soprattutto al lavoro di Suso e Bonaventura tra le linee. Il Diavolo in avanti è però poco incisivo mentre i nerazzurri si rendono ancora pericolosi: il colpo di testa di Miranda mette i brividi a Donnarumma. E’ il preludio al gol: al 28’ cross di Candreva e splendida girata di prima di Icardi che sorprende Musacchio e Bonucci. La reazione dei rossoneri? Praticamente inesistente: sono gli “spallettiani” a vincere tutti i duelli in mezzo al campo e a giocare con maggiore cattiveria degli avversari, peraltro molto disuniti e con poche idee. Soltanto al 44’ il Milan crea la prima occasione: Handanovic respinge il destro di Borini, servito da Kessié.



All’intervallo Montella cambia (sconfessando di fatto le scelte iniziali): dentro Cutrone per Kessié con Suso mezzala. I rossoneri scendono in campo con un atteggiamento totalmente diverso e il pressing alto mette in seria difficoltà l’Inter. André Silva colpisce il palo e sulla ribattuta Musacchio segna ma in posizione di fuorigioco. Quindi Handanovic è costretto a un complicato intervento sul mancino di Suso prima del tentativo di Cutrone (esterno della rete). Il continuo forcing viene premiato al 56’: il perfetto mancino di Suso si infila all’angolino. A questo punto entrambe le squadre cercano il successo: Vecino fallisce un rigore in movimento e Handanovic sbarra la strada a Bonaventura.



Al 63’ altro ribaltone: dopo un pallone mortale perso da Biglia, cross di Perisic e destro vincente (in mezza acrobazia) di Icardi, dimenticato da Bonucci. Il Milan si getta di nuovo in avanti e Spalletti corre ai ripari sostituendo Candreva con Cancelo. Sul fronte opposto si tenta il tutto per tutto: Locatelli rileva Romagnoli. All'81' il risultato cambia nuovamente: traversone di Borini e zamapata di Bonaventura che con l'involontario aiuto di Handanovic fa esplodere la Curva Sud. Le emozioni non sono finite: Rodriguez salva all'ultimo di Eder ma allo scadere commette un fallo ingenuo su D'Ambrosio in area: Tagliavento dischia rigore. Dal dischetto Icardi mette a segno la sua personale tripletta. E' festa grande Inter.