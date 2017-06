Serie A, Inter-Milan 2-2, Zapata firma il pari al 97!

INTER-MILAN 2-2 (tabellino, cronaca e classifica)



Ha aspettato sulla riva del fiume e alla fine il cadavere del nemico è resuscitato: l'Inter l'ha buttato così il primo derby "cinese" della storia della Serie A. L'era Li Yonghong, al Milan, comincia con il più bello dei pareggi: lo firma Zapata al 97' consentendo ai rossoneri di restare davanti ai cugini in classifica, al sesto posto, tenendo momentaneamente i nerazzurri fuori dall'Europa.



Pioli continua il suo mese da incubo senza vittorie e non riesce a riscattarsi dopo le sconfitte contro Sampdoria e Crotone. Ha rischiato, in tutti i sensi: prima che la gara cominciasse, con le sue scelte, il rilancio di Joao Mario al posto di Banega per avere più dinamismo e soprattutto quello azzardato di Nagatomo che negli ultimi due mesi e mezzo era sceso in campo appena 3 minuti, a Cagliari. Il primo ha creato la prima palla gol nerazzurra, poi non finalizzata da Icardi, e ha dato una mano al centrocampo; il secondo non ha mai superato la trequarti annullando Suso per quasi tutta la partita. Non è bastato.



Pioli, insieme a tutta l'Inter, ha rischiato tanto anche durante la gara, nei primi 15 minuti, quando un Gagliardini completamente spaesato o forse non pienamente recuperato dopo l'infortunio consegnava di fatto il centrocampo ai rossoneri: da un suo errore nasce la prima doppia chance della partita, con Deulofeu che sbaglia il controllo, perde il tempo per il tiro e poi calcia addosso ad Handanovic, ma soprattutto con Bacca che fallisce la deviazione vincente (seppur non facilissima) solo davanti al portiere. Deulofeu viene rimbrottato da Montella perché aiuta poco in fase difensiva, ma è l'unico a creare pericoli: ci prova da posizione quasi impossibile e colpisce il palo (14'), poi al 34' viene fermato da Handanovic in uscita.



L'improvvisa svolta alla partita la dà quello che fino a quel momento era stato il peggiore in campo: al 36' lancio di Gagliardini per Candreva che approfitta di una dormita di De Sciglio e batte con un tocco morbido Donnarumma, anche lui non eccezionale nella circostanza. Sulla combinazione Icardi-Perisic che porta al raddoppio, col primo gol di Maurito nel derby di Milano, i colpevoli sono Calabria e Romagnoli, troppo lenti nel capire le intenzioni dei rivali.



Il secondo tempo comincia a ritmi un po' più alti, Perisic fallisce il tris, poi Handanovic si supera sull'ennesimo tentativo di Deulofeu. Il Milan perde brillantezza, Sosa e Mati Fernandez rallentano vistosamente il gioco e l'Inter gestisce a lungo il vantaggio quasi senza problemi. Ma i nerazzurri si siedono, rischiano su un tocco di braccio di D'Ambrosio in area non visto dall'arbitro e subiscono gol da Romagnoli, bravo a intervenire sul cross di Suso. Poi, al 97', su una palla vagante in area, arriva il tocco vincente di Zapata confermato dalla goal-line technology. E Li Yonghong, in tribuna, può far festa.