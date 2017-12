Serie A, Inter-Lazio 0-0: biancocelesti spreconi

Finisce senza vincitori e vinti la sfida Champions tra Inter e Lazio a San Siro. Lo 0-0 lascia l'amaro in bocca ai biancocelesti che nella ripresa hanno avuto e sprecato le opportunità per andare in vantaggio e sbancare il Meazza. Gli Aquilotti in generale hanno dimostrato, in questo momento, di essere più squadra e di stare decisamente meglio dei nerazzurri. La formazione di Spalletti, reduce da 3 ko consecutivi, conferma di attraversare un momento complicato, soprattutto in alcuni elementi come Perisic, e ha mostrato una comprensibile stanchezza dopo le fatiche di coppa Italia. Il pari contro una diretta concorrente, in forma smagliante, può dunque essere visto in maniera relativamente positiva dalle parti di Appiano Gentile sebbene il problema del gol (uno nelle ultime sei partite) inizi a creare una certa preoccupazione. I tifosi, accorsi anche oggi in massa allo stadio (oltre 60.000 presenze), si augurano che arrivino presto tempi migliori. Il terzo posto raggiunto al giro di boa resta un risultato importante: in molti quest'estate avrebbero messo la firma...



LA PARTITA (qui cronaca e tabellino)

I nerazzurri provano a prendere in mano il gioco fin da primi minuti ma non riescono a rendersi pericolosi perché la squadra di Inzaghi, come al solito molto ordinata e compatta, chiude tutte le linee di passaggio. Ben più graffianti le iniziative degli ospiti che a poco a poco prendono coraggio e spaventano Handanovic: il portiere sloveno respinge la botta di Milinkovic-Savic e viene graziato da Bastos (colpo di testa fuori da due passi). I padroni di casa faticano anche sulle fasce (dura poco l'esperimento di Spalletti con gli esterni invertiti) e solo intorno alla mezz'ora mettono i brividi a Strakosha che compie un super intervento sul piatto in area di Perisic, servito da Borja Valero (primo squillo dello spagnolo). È l'unica occasione in cui la difesa laziale, per il resto attentissima, si lascia sorprendere nella prima frazione, chiusa dal quasi autogol di Borja Valero (traversa di testa su corner).



Nella ripresa l'Inter aumenta la pressione e sfiora il vantaggio: Borja Valero mette a sedere Lucas Leiva prima di impegnare severamente Strakosha con un destro potente. I capitolini rispondono e si vedono prima assegnare e poi togliere un rigore per tocco di mano con Skriniar: Rocchi cambia idea giudicandolo involontario dopo aver rivisto le immagini al monitor su suggerimento del Var. La Lazio non si abbatte e prende nettamente il sopravvento grazie agli ingressi di Lukaku e Felipe Anderson per Lulic e Luis Alberto. Il brasiliano non dà punti di riferimento agli avversari facendo il bello e il cattivo tempo: solo una strepitosa parata gli nega la gioia del gol. Il numero 10 è nuovamente protagonista a 10' dalla fine quando spreca un'ottima chance calciando sul fondo da posizione favorevole. Nel finale il Biscione si risveglia senza però creare reali premesse per sbloccare il match, eccetto una deviazione fortuita di Icardi.