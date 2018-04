Serie A, Inter-Juventus 2-3: Allegri vince all'89', Napoli a -4

È un'impresa da scudetto. La Juve stava buttando via il campionato, torna la favorita numero uno sbancando San Siro e volando a +4 sul Napoli: finisce 3-2 dopo una partita pazzesca, nella quale l'Inter, in dieci contro undici dal 18', aveva eroicamente ribaltato il risultato, poi i bianconeri hanno effettuato un incredibile controsorpasso segnando prima all'87' con Cuadrado (su deviazione di Skriniar), poi con Higuain all'89'. Una sconfitta bruciante per i nerazzurri, che ora rischiano di veder sfumare il sogno Champions.



Allegri mantiene la promessa fatta in conferenza stampa: "Gioco a due dietro", aveva detto. E infatti schiera Cuadrado e Alex Sandro terzini, in posizione altissima, per costringere Candreva e Perisic a stare bassi e lasciare isolato Icardi. Sembra una mossa geniale, perché al 13' la Juve va in vantaggio: cross del colombiano dalla destra, Douglas Costa raccoglie il pallone sul fronte opposto e fa partire il diagonale vincente. Pochi minuti dopo l'espulsione di Vecino sembra dare la mazzata finale alla partita: la "decide" il Var, richiamando l'attenzione di Orsato per il piede a martello del centrocampista su Mandzukic e scatenando le proteste nerazzurre e un dibattito che non avrà mai fine.



La Juve ha l'opportunità di chiudere i conti, eppure dopo un ottimo inizio, rifà l'errore delle ultime partite: comincia a gestire. L'Inter lotta col suo 4-4-1, Brozovic è un giocatore trasformato rispetto a quello abulico di metà stagione, Perisic dà una mano anche e soprattutto in fase difensiva, così i nerazzurri non soffrono mai l'inferiorità numerica in una partita piena di falli e poco spettacolare. Il Var è protagonista anche al 50' del primo tempo: Matuidi segna in palese fuorigioco che l'assistente non vede, la tecnologia stavolta aiuta.



La Juve dovrebbe ammazzare la partita nella ripresa e invece accade il contrario: come contro il Napoli, la difesa si addormenta su un calcio piazzato, lasciando libero Icardi in area sul cross di Cancelo, e Maurito di testa non perdona. L'Inter protesta perché l'arbitro grazia Pjanic, meritevole del secondo giallo, rischia di subire il secondo gol da Higuain che salta pure Handanovic ma non trova la porta, poi trova la rete del sorpasso, anzi l'autorete, perché Cuadrado, reinventato "terzino", si fa saltare da Perisic e sul cross del croato Barzagli la butta nella propria porta. Allegri aveva preferito lui e Rugani a Benatia, si ritrova "tradito".



Il finale ovviamente è di marca bianconera: Handanovic fa il miracolo su una punizione di Dybala, poi Icardi in contropiede non arriva di un soffio sul cross di Candreva. Ma l'Inter non ne ha più e crolla dopo il cambio Santon-Icardi, con Perisic che resta in campo nonostante sia dolorante. È sul 2-1, in due minuti subisce due gol: Cuadrado salta proprio Santon, crossa al centro, la deviazione di Skriniar forse è decisiva per superare Handanovic: 2-2. E all'89' la testa di Higuain, lasciato libero proprio da Perisic, regala alla Juve tre punti da scudetto.