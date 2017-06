Serie A, Inter-Empoli 2-0: Eder-Candreva in gol

L'Inter non sbaglia in casa contro l'Empoli e riprende la corsa verso la zona Champions, il 2-0 di San Siro riporta i nerazzurri a meno sei dal Napoli ma soprattutto mette definitivamente alle spalle (tifosi esclusi...) le polemiche dopo la sfida con la Juventus. Nessun pareggio nelle partite pomeridiane della domenica della 25.ma giornata di serie A visto che l'Atalanta espugna il Barbera di Palermo eguagliando il suo record di vittorie esterne (sei), il Torino sommerge di gol il Pescara nonostante il black-out finale e il Chievo trova una preziosa vittoria in casa del Sassuolo.



INTER-EMPOLI 2-0 (Tabellino e cronaca)

La squadra di Pioli parte a razzo sbattendo dopo dieci minuti su un grande Skorupski che si supera sulla deviazione volante di Palacio ma il portiere empolese può poco quattro minuti dopo sull'assist del Trenza che Eder appoggia comodamente di petto in rete. Il primo tentativo ospite al 25' ma il destro a giro di El Kaddouri fa il solletico ad Handanovic, San Siro invece esplode per la spintarella di Diousse su Eder in area ma Celi fa correre (così come sulla mano di Miranda poco prima). Alla mezz'ora secondo miracolo di Skorupski che nega la gioia del primo gol interista a Gagliardini, stesso coefficiente di difficoltà per il collega nerazzurro che in apertura di ripresa blocca il tocco sotto di Krunic. Gol sbagliato-gol subìto, sul ribaltamente di fronte la trivela di Eder trova il destro al volo di Candreva per il raddoppio. Nel finale spazio anche per Gabigol (Palacio furioso alla sostituzione) ma è Croce a sfiorare il gol con un bel sinistro al volo parato da Handanovic.



PALERMO-ATALANTA 1-3 (Tabellino e cronaca)

Match divertente al Barbera anche se i rosanero non approfittano del ko dell'Empoli per avvicinare la zona salvezza. Inizio da mani nei capelli per la squadra di Lopez: sette tiri atalantini nei primi 24 minuti, al 19' la sblocca Conti che scappa alle spalle di Pezzella e incorna il cross di Spinazzola. Sette minuti più tardi ennesimo pasticcio di Jajalo che regala palla a Gomez che si invola verso Posavec segnando il nono gol stagionale, Chochev nel finale di tempo prova a riaprire tutto ma anche nella ripresa i nerazzurri gestiscono e ripartono bene fino al 3-1 di Cristante (un ex) a dieci dalla fine.



SASSUOLO-CHIEVO 1-3 (Tabellino e cronaca)

Partita da luna park per i veronesi che dopo quattro minuti rimangono 11 contro 10 e con rigore a favore: Letschert ferma Inglese lanciato a gol e viene espulso ma poi tira il penalty sul palo. Il Sassuolo approfitta dello shock gialloblù per passare con Matri che ribadisce in rete dopo il palo-traversa del cross di Berardi parato da Sorrentino. A fine primo tempo Inglese si fa perdonare e inizia lo show: al 39' pari su colpo di testa da angolo, al 56' approfitta della corta respinta di Consigli sulla spizzata di Meggiorini e al 67' capitalizza, ancora di testa, il cross di Birsa. Per gli uomini di Di Francesco solo il palo di Ragusa a dieci dalla fine.



TORINO-PESCARA 5-3 (Tabellino e cronaca)

Due partite nella partita e otto gol allo stadio Grande Torino. I granata diventano la prima squadra di questo campionato a segnare 3 gol nei primi 15 minuti: apre Iago Falque dopo due minuti, raddoppia Ajeti al 9', il tris di Belotti dopo un coast-to-coast in una svagata difesa abruzzese. A parte il miracolo di Hart su Caprari, è monologo Toro che con Ljajic e Belotti raggiunge il pokerissimo (per la terza volta in stagione, eguagliato il Napoli) ma poi spegne completamente la luce. Il Pescara ne segna tre (autogol di Ajeti e doppietta di Benali) in dieci minuti ma serve a poco: la salvezza rimane distante 14 punti.