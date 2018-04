Serie A: Inter e Lazio, sono vittorie da Champions

Inter e Lazio non falliscono gli impegni casalinghi, vincono contro Verona (3-0 con doppietta di Icardi) e Benevento (6-2 in rimonta con gli avversari in inferiorità numerica) e accorciano sul terzo posto in classifica dopo il Fiorentina e Crotone, due successi per 2-0 contro Crotone e Udinese mentre è del Torino l'unica vittoria esterna tra le partite delle 15, secco 4-0 al Cagliari. Infine 1-1 tra Genoa e Spal. Nella trentesima giornata di serie A,non falliscono gli impegni casalinghi, vincono contro Verona (3-0 con doppietta di Icardi) e Benevento (6-2 in rimonta con gli avversari in inferiorità numerica) e accorciano sul terzo posto in classifica dopo il pareggio della Roma . Tutto facile anche per, due successi per 2-0 contro Crotone e Udinese mentre è dell'unica vittoria esterna tra le partite delle 15, secco 4-0 al Cagliari. Infine 1-1 tra

INTER-VERONA 3-0

Neanche il tempo di festeggiare Mauro Icardi sulle tribune che l'argentino sblocca il match su una clamorosa mancanza della difesa veronese: rimessa laterale di Perisic, il capitano nerazzurro si trova di fronte Nicolas e lo batte di sinistro. Il raddoppio arriva poco prima del 13', gran lancio di Brozovic per Perisic, l'esterno parte sul filo del fuorigioco (a prova di VAR, nonostante i tre minuti di blackout) e di destro segna con l'aiuto del palo. Nella ripresa c'è ancora gloria per Icardi, ancora su assist di Perisic dopo pallone rubato sulla trequarti da Rafinha. Nel finale viene espulso Nicolas e Pecchia, con tre cambi già effettuati, mette in porta Romulo.

LAZIO-BENEVENTO 6-2

Lazio in pressing sin dall'inizio, il Benevento commette subito un errore: Puggioni esce fuori dall'area per anticipare Immobile sul lancio di Lucas Leiva ma lo fa con le mani, Calvarese non può che espellere il numero uno ospite. La conseguenza dell'inferiorità numerica porta al vantaggio biancoceleste, Felipe Anderson trova Immobile in profondità, il bomber punisce Brignoli. Ma l'Olimpico poco dopo viene gelato dalla perfetta punizione di Cataldi che non esulta ma si prende i fischi del suo ex pubblico. La ripresa si apre con il sorpasso Benevento, Lombardi vola sulla destra e trova in mezzo Guilherme bravo a battere Strakosha sul primo palo, ma la Lazio rimedia subito con il tocco di Caicedo sul bel tocco di Luis Alberto e il colpo di testa di de Vrij ancora su assist dello spagnolo. Sistemata la situazione, arriva anche la doppietta di Immobile al gol numero 62 con la maglia biancoceleste, il sigillo di Lucas Leiva e il rigore finale di Luis Alberto: sono 102 reti della Lazio da inizio stagione.

ATALANTA-UDINESE 2-0

Nel primo tempo supremazia decisa dei padroni di casa che però soffrono l'assenza di Ilicic e falliscono il vantaggio con Petagna (tiro debole davanti a Bizzarri) e soprattutto De Roon che da centro area spara alto. L'attaccante nerazzurro però si riscatta a metà ripresa con il preciso colpo di testa su assist di Gomez che sblocca il match. Il gol che chiude la partita è di Masiello con un bel destro in controbalzo a un quarto d'ora dalla fine.

FIORENTINA-CROTONE 2-0

Vantaggio viola lampo, al terzo minuto Simeone si avventa sulla corta respinta di Cordaz sul tiro dal limite dell'area di Veretout e sblocca la gara. Gara in discesa per i padroni di casa, nella ripresa il Crotone rimane in dieci per la doppia ammonizione a Capuano e arriva anche il raddoppio di Chiesa che torna in gol dopo oltre un mese: la sesta rete in campionato è una botta di destro su assist di Saponara.

GENOA-SPAL 1-1

Ci sono voluti due calci di rigore e due consultazioni al VAR per far arrivare il vantaggio dei rossoblù. Al quarto minuto grave errore di Meret che sbaglia dribbling su Lapadula e poi lo stende, Giacomelli va a rivedere l'azione e fischia il penalty che l'attaccante del Genoa però si fa parare. Lapadula si fa perdonare poco più di venti minuti dopo quando realizza il secondo penalty, assegnato dopo tantissime proteste ospiti: il contatto tra l'attaccante e Vicari sembra davvero minimo eppure l'arbitro, previa altra visione del VAR, decide per il fallo. La Spal non si perde d'animo e pareggia in contropiede con il perfetto diagonale di Lazzari al 60'.

CAGLIARI-TORINO 0-4

Dopo un primo tempo equilibrato e contrassegnato dagli errori sotto porta di Deiola e Iago Falque, il Torino mette la freccia nella ripresa: prima Iago Falque raccoglie nell'area piccola la respinta di Cragno sul tentativo di Belotti, poi Ljajic (entrato poco prima) raddoppia. Festa granata completata dalle reti di Ansaldi, destro preciso dal limite dell'area, e Obi nel finale di match.