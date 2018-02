Serie A, Inter-Crotone 1-1: Barberis risponde ad Eder

L'Inter non esce dalla crisi e pareggia in casa contro il Crotone: a San Siro, nell'anticipo serale della 23.a giornata di serie A, finisce 1-1. I nerazzurri riescono anche a sbloccare il match con il colpo di testa - deviazione di Faraoni annessa - di Eder (sostituto dell'infortunato Icardi, in tribuna con Wanda) su calcio d'angolo al 23' ma non riescono a tenere il risultato sino a fine match.



I calabresi, protagonisti di una partita ordinata, si portano a casa un punto meritato (il primo nella storia a San Siro contro i nerazzurri) approfittando del momento di confusione totale nella squadra di Spalletti, come dimostrato anche dalla sceneggiata di Brozovic. Ritmi lenti, centrocampo in difficoltà e Perisic-Candreva ancora evanescenti, l'Inter proprio non ingrana e ad arriva a due mesi esatti (sono otto partite di campionato, sei pareggi e due sconfitte che eguagliano il record negativo di maggio 2017) senza vittorie.



Il Crotone pareggia dopo un quarto d'ora nella ripresa approfittando di un rimpallo in area, bravo Barberis a trovare la zampata vincente. Neanche gli ingressi di Rafinha e Karamoh cambiano spartito, il quarto posto - comunque al sicuro per almeno un'altra giornata - è di nuovo a rischio e, sotto gli occhi di Steven Zhang in tribuna, chissà quanto peserà l'apatica sessione di mercato che ha lasciato Spalletti (comunque sul banco degli imputati per 60 giorni senza progressi) senza adeguati ricambi. La Roma può scappare, il Milan sogna: e San Siro fischia.