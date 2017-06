Serie A, Inter come l'anno scorso: con 140 milioni in meno...

Un terribile déjà-vu e la Calabria c'entra fino a un certo punto. Il problema non è tanto la sconfitta di Crotone, in cui sembra che l'Inter abbia toccato il fondo come accadde molto tempo fa a Reggio con Lippi e i "suoi calci nel sedere" alla prima partita; il problema è anche Crotone, perché dopo 31 giornate (ma dopo 30 era la stessa cosa), i nerazzurri hanno esattamente gli stessi punti della passata stagione. A quota 55, però, il gruppo di Mancini era al quinto posto, forte della possibilità di centrare quasi sicuramente almeno l'Europa League, cosa di fatto avvenuta; stavolta Icardi e compagni sono settimi, fuori dalle coppe.



La classifica sottostante mostra il differenziale rispetto all'anno scorso squadra per squadra, ma c'è un altro dato che deve far riflettere più di ogni altro: le prime dieci di questa stagione hanno totalizzato 587 punti, 56 in più paragonandoli ai 531 del 2015-16; le ultime dieci, al contrario, ne hanno 36 in meno. Le deduzioni sono elementari: il campionato si è ulteriormente spaccato ed è diventato meno competitivo. Vero, anche il Napoli, proprio come l'Inter, ha gli stessi punti dell'anno scorso, ma sono 67 e gli azzurri hanno perso prima Higuain, sul mercato, poi a lungo anche Milik, il suo sostituto, per infortunio. Al contrario i nerazzurri si sono rinforzati spendendo 140 milioni, prendendo Ansaldi, Candreva, Gabigol, Joao Mario e (a costo zero) Banega, senza sacrificare nessun big. La scelta di De Boer, ovviamente, influenza il bilancio temporaneo, ma con Pioli l'Inter non ha mai vinto gli scontri diretti (fa eccezione il 7-1 all'Atalanta) e ora ha cominciato a perdere punti anche con le piccole. Magra consolazione che tra le big c'è chi ha fatto peggio, la Fiorentina, con un differenziale negativo di 4 punti rispetto all'anno scorso.



Confronto 2015-16/2016-17: ecco la classifica



Atalanta +23

Lazio +18

Sampdoria +12

Milan +8

Roma +8

Torino +8

Udinese +6

Juventus +4

Inter 0

Napoli 0

Bologna -2

Chievo -3

Fiorentina -4

Genoa -8

Empoli -13

Palermo -13

Sassuolo -16

(Cagliari, Crotone e Pescara in Serie B l'anno scorso)