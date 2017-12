Serie A, Inter-Chievo 5-0: Spalletti in vetta

Nella 15.ma giornata di Serie A l'Inter travolge 5-0 il Chievo a San Siro (tripletta di Perisic, Icardi e Skriniar) e vola da sola in testa dalla classifica sorpassando il Napoli, ora distante un punto dalla nuova capolista. I nerazzurri non occupavano la prima posizione in solitaria dal 6 gennaio 2016 (1-0 a Empoli) quando in panchina sedeva Roberto Mancini. La squadra di Spalletti si presenterà così al big match dell'Allianz Stadium contro la Juventus (sabato prossimo) guardando tutti dall'alto (2 lunghezze in più dei bianconeri). Sorride anche la Fiorentina che regola 3-0 il Sassuolo al Franchi grazie a Simeone, Veretout e Chiesa raggiungendo il Milan a quota 21. Infine termina 1-1 Bologna-Cagliari.



INTER-CHIEVO 5-0 I nerazzurri partono subito fortissimi: Ranocchia dopo 2' sfiora il gol di testa su calcio d'angolo. Il forcing dei padroni di casa produce anche un destro ravvicinato di Candreva respinto da Sorrentino e una conclusione insidiosa di Santon da fuori. Gli ospiti sono costretti a difendersi ma quando si affacciano in avanti spaventano Handanovic, decisivo sullo stacco aereo di Meggiorini. Si tratta però solo di una parentesi nel lungo dominio a tutto prerssing e agonismo della squadra di Spalletti che al 23' passa: Sorrentino si oppone al tiro di Santon ma viene superato dalla successiva botta di Perisic. 5' più tardi l'estremo difensore clivense tiene in piedi i suoi chiudendo alla grande su Joao Mario, imbeccato da Icardi dopo un clamoroso errore di Rigoni. Da un'altra clamorosa svista nasce il raddoppio al 38'. Inglese serve involonariamente Brozovic, il croato lancia Icardi e il numero 9 di destro fa esplodere ancora San Siro. Al rientro dagli spogliatoi l'Inter sembra, se possibile, più indiavolata: Perisic approfitta del regalo di Birsa e firma il tris col pide mancino in area al 57' mentre 180 secondi più tardi tocca a Skriniar finire sul tabellino dei marcatori. Il centrale avvia l'azione e chiude l'azione insaccando in tuffo di testa (cross di Candreva). Il match finisce qui anche se i nerazzurri non si fermano e arrotondano ulteriormente con Perisic (tripletta) nel recupero.

FIORENTINA-SASSUOLO 3-0 Fin dai primi minuti è la squadra di Pioli a fare la partita mentre il Sassuolo si chiude nella propria metà campo affidandosi, soprattutto con Berardi, ai contropiedi. Dopo due chance di testa per Astori (a lato di poco) e Chiesa (grande intervento di Consigli), i viola sbloccano la gara al 32': traversone di Laurini e stacco vincente di Giovanni Simeone, colpevolmente lasciato libero dalla difesa neroverde. La reazione del Sassuolo è immediata: Politano costringe Sportiello alla respinta di piede (con l'aiuto del palo) e Matri conclude alle stelle. Nel migliore momento degli ospiti la Fiorentina raddoppia: Thereau trova spazio sulla fascia destra e serve a Veretout un pallone da depositare oltre la linea di porta. Nella ripresa chi si attende l'assalto all'arma bianca da parte dell'undici di Iachini rimane deluso: la Fiorentina controlla senza grandi difficoltà, favorita anche da un atteggiamento poco combattivo degli avversari. Naturale che le occasioni migliori capitino ai gigliati: per due volte Consigli sbarra la strada a Pezzella. Il 3-0 è solamente rinviato: al 71' Chiesa, servito da Thereau, chiude i conti con un tocco morbido.