Serie A, Inter-Cagliari 4-0: Spalletti al terzo posto

Al terzo posto almeno per una notte. L'Inter batte 4-0 il Cagliari nell'anticipo della 33.a giornata e scavalca Roma e Lazio in classifica toccando quota 63. I nerazzurri tornano al successo al Meazza contro i sardi (non accadeva dal novembre 2011) e soprattutto confermano i progressi già visti nelle ultime partite (primo tempo di Bergamo a parte). Nelle precedenti uscite era mancato un po' di cinismo (e di fortuna) in avanti, non le trame di gioco che anche questa sera si sono viste, unite però a una maggiore cattiveria in attacco. Le buone notizie per Spalletti, sono diverse: dalla ritrovata vena realizzativa di Icardi all'ottimo impatto di Karamoh, fino alle ottime prestazioni di Perisic e Brozovic oltre alla buona condizione fisica e mentale. L'unico neo è l'infortunio di Gagliardini: l'ex Atalanta era diventato un punto fermo e la sua assenza potrebbe creare qualche problema nel rush finale.



LA PARTITA

I nerazzurri sbloccano già al 3'. La punizione di Cancelo da posizione defilata soprende Cragno, ingannato dalle mancate deviazioni di Icardi e Gagliardini sottoporta. Gli ospiti non reagiscono e sembrano spaesati anche perché Lopez stravolge l'undici iniziale lasciando fuori diversi titolari, tra i quali Pavoletti, in vista della sfida contro il Bologna.



I padroni di casa dominano in mezzo al campo e si rendono ancora pericolosi con Karamoh che prima getta al vento un'occasione clamorosa e poi colpisce la traversa di piatto. Tocca quindi a Rafinha andare vicino al raddoppio: Cragno compie un grande intervento e devia il mancino del brasiliano. I sardi provano a riorganizzarsi abbandonando il disastroso 3-4-1-2 iniziale per un più ordinato 4-4-2 ma la musica non cambia solo in parte: il Biscione, costretto a inserire Borja Valero per l'infortunato Gagliardini, attacca insistentemente trovando sempre gli spazi giusti tra le linee.



Nella ripresa Icardi chiude i conti al 49': l'argentino non sbaglia a tu per tu con Cragno su tocco di Rafinha e torna al gol (il 25° in campionato, record personale) dopo tre giornate di digiuno. L'undici di Spalletti non si accontenta e arrotonda ulteriormente il risultato al 60' grazie a Brozovic, il cui spendido destro a giro fa alzare in piedi i 50.000 di San Siro. Come un rullo compressore il Biscione macina ancora occasioni e al 90' Perisic fissa il risultato sul 4-0 (sinistro da fuori area).