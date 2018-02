Serie A, Inter-Bologna 2-1: Spalletti torna a vincere dopo oltre due mesi

Nella 24.a giornata di Serie A dopo un digiuno di oltre due mesi l'Inter torna al successo battendo 2-1 il Bologna a San Siro. Decisiva la rete realizzata da Karamoh dopo i sigilli di Eder e Palacio: i nerazzurri scavalcano la Lazio e si portano al terzo posto in classifica. La Sampdoria regola 2-0 il Verona (Barreto, Quagliarella) e si avvicina alla zona Champions, ora distante solo 5 lunghezze. Sorridono anche il Torino (2-0 all'Udinese con il ritorno al gol di Belotti) e il Genoa che passa in extremis al Bentegodi contro il Chievo grazie a Laxalt.



INTER-BOLOGNA 2-1 I nerazzurri sbloccano dopo solo 2': Eder anticipa Gonzalez e supera Mirante grazie a una pregevole girata di destro, capitalizzando al meglio passaggio di Brozovic dalla linea di fondo (il croato era stato imbeccato da Karamoh). La squadra di Donadoni non riesce a reagire mentre i padroni di casa insistono alla ricerca del raddoppio: lo stesso Brozovic non inquadra la porta di testa. Con il passare dei minuti i felsinei crescono e guadagnano campo: Palacio impegna severamente Handanovic (stacco aereo). E' la prova generale del gol: al 25' Miranda svirgola clamorosamente e l'attaccante argentino ne approfitta trafiggendo l'estremo difensore interista (destro ravvicinato). Nel finale di frazione l'Inter si riaffaccia in avanti: Perisic spreca da buona posizione calciando troppo debolmente. In avvio di ripresa il Biscione aumenta il forcing e San Siro grida al gol quando la traversa ferma D'Ambrosio prima che Skriniar non riesca a ribadire in rete. Tocca quindi a Perisic spedire alle stelle su invito di Eder. Spalletti inserisce Rafinha per il fischiatissimo Brozovic e l'ex Barcellona entra nell'azione del raddoppio di Karamoh: l'ivoriano naturalizzato francese dribbla Pulgar e Orsolini e lascia partire uno splendido sinistro vincente. Il 19enne ha poi l'occasione di chiudere i conti ma Mirante gli nega con il piede la personale doppietta. Il Bologna resta in 10 per l'espulsione di Mbaye (doppio giallo molto ingenuo) e tuttavia non molla: Falletti di testa mette i brividi a Handanovic, chiamato in seguito a un non facile intervento su Palacio. Il risultato non cambia più e Donadoni chiude in 9 per il rosso a Masina.

SAMPDORIA-VERONA 2-0 Fin dai primi minuti è assedio blucerchiato. L'undici di Giampaolo chiude gli ospiti nella loro metà campo andando a più riprese a un passo dal vantaggio: Nicolas sbarra la strada miracolosamente a Linetty mentre Vukovic (con l'aiuto del palo) si oppone a Quagliarella. I blucerchiati comandano costantemente le operazioni anche se l'intensità della loro pressione cala e così gli scalgeri possono respirare in fase difensiva. Al 49' il muro veneto però crolla: Caprari mette in mezzo e Barreto, lasciato colpevolmente solo, infila di testa Nicolas. Zapata potrebbe raddoppiare 6' più tardi ma sbaglia la misura del pallonetto gettando al vento un'invitante chance. A questo punto gli ospiti alzano il baricentro e cominciano a rendersi insidiosi: il mancino di Verde finisce non lontano dalla porta di Viviano. A 5' dal termine tuttavia Quagliarella chiude i conti trasformando il rigore concesso dall'arbitro Pairetto per fallo di Valoti su Kownacki.

CHIEVO-GENOA 0-1 Dopo un primo tempo dominato dall'equilibrio e praticamente privo di emozioni (a Pandev viene annullato un gol per offside) Bastien si presenta dalle parti di Perin: il portiere rossoblù blocca la conclusione del centrocampista belga. Si tratta di un lampo isolato: nell'ultima mezzora il Genoa aumenta i giri del motore e costringe i clivensi sulla difensiva pur non creando occasioni clamorose. Fino all'87' quando Pandev si rende protagonista di una splendida serpentina: Sorrentino si supera deviando il tiro del giocatore macedone. Il portiere 38enne non può però nulla sul sinistro (leggermento deviato) di Laxalt al 91'. Per Maran quarta sconfitta consecutiva. Ballardini invece ottiene il secondo successo di fila in trasferta sei giorni dopo l'impresa all'Olimpico contro la Lazio.