Serie A, Inter-Bologna 1-1: Perisic risponde a Destro, ma non basta. Esordio per Gabigol

L'Inter non riesce a centrare la quarta vittoria consecutiva in campionato. La squadra di Frank de Boer - orfana degli infortunati Joao Mario e Murillo - viene fermata dal Bologna: al Meazza finisce 1-1. L'Inizio shock per i nerazzurri: al 14' Kondogbia perde un brutto pallone a metà campo e regala la sfera agli avversari. Krejci manda in porta Destro, che sigla il più classico gol dei gol dell'ex freddando un incerto Handanovic. L'Inter fa fatica e de Boer corre ai ripari già nel primo tempo: fuori Kondogbia - bocciato per l'ennesima volta - dentro Gnoukouri. La squadra prende piano piano fiducia e al 37' trova il pareggio: palla morbida di Candreva e bellissimo sinistro al volo di Perisic che non lascia scampo a da Costa. Al 74' scocca l'ora di Gabriel Barbosa, per tutti Gabigol, ma il risultato non cambia più, nonostante due palle gol clamorose capitate a Icardi e Ranocchia nel finale. Domenica da dimenticare per l'Inter.



Nelle altre gare del pomeriggio, la Lazio batte 2-0 l'Empoli all'Olimpico. Dopo l'estate turbolenta, al 29' Keita fa pace con i propri tifosi: destro imparabile per Skorupski e biancocelesti in vantaggio. Nella ripresa l'Empoli colpisce una traversa con Pucciarelli e va vicino al gol del pari in più occasioni, ma alla fine è la Lazio a trovare il raddoppio con Lulic. Il Sassuolo dimentica subito la sconfitta contro il Chievo superando 1-0 l'Udinese al Mapei Stadium. Al 34' ci pensa Defrel, ben servito da Lirola, a sbloccare la gara: deviazione vincente e quarto gol in campionato per l'attaccante, che decide il match. A Marassi tra Genoa e Pescara finisce 1-1. Dopo un primo tempo senza reti, i rossoblu segnano l'1-0 al 47': in gol Giovanni Simeone - il figlio dell'allenatore dell'Atletico Madrid - bravo a battere di sinistro Bizzarri. Prima rete in Serie A per il Cholito, chiamato a sostituire l'infortunato Pavoletti. Al 74' viene espulso Edenilson per doppio giallo e quattro minuti dopo arriva il cartellino rosso anche per Pandev, mandato fuori per proteste. Il Genoa chiude in nove all'84' e subisce il gol del pareggio, firmato da Manaj.