Serie A, Inter-Benevento 2-0: decidono Skriniar e Ranocchia

Nell'anticipo della 26.a giornata di Serie A l'Inter torna al successo battendo 2-0 il Benevento a San Siro (reti di Skrinair e Ranocchia) e vola momentaneamente al terzo posto in classifica almeno per una notte in attesa delle gare di Roma e Lazio rispettivamente contro Milan e Sassuolo. A dispetto del risultato i nerazzurri hanno sofferto per lunghi tratti e rischiato di andare sotto in più di una circostanza contro un Benevento coraggioso e che si è sciolto come neve al sole dopo i due gol arrivati su calci da fermo nell'arco di 3'. Messi in cassaforte i tre punti pesantissimi, Spalletti dovrà dunque lavorare molto perché i problemi degli ultimi tre mesi non sono stati affatto risolti e una prestazione di questo tenore potrebbe non bastare nelle delicate sfide che attendono il club di corso Vittorio Emanuele (Milan, Napoli e Sampdoria). Il tecnico potrà però contare dalla prossima settimana su Icardi (oggi in panchina): con il centravanti argentino forse l'Inter ritroverà lo smalto dei tempi migliori come si augurano i tifosi.



LA PARTITA (Qui cronaca e tabellino)

Candreva e Perisic, due tra gli uomini più attesi alla vigilia, sono i protagonisti delle prime due occasioni del match: l'esterno azzurro viene chiuso all'ultimo da Djimsiti mentre il colpo di testa del croato finisce sul fondo. Sono due fiammate perché i nerazzurri faticano a trovare spazi contro un Benevento per nulla timoroso e schierato a specchio (4-2-3-1): la squadra di De Zerbi alterna fasi di attesa a fasi di pressione alta e procura diverse preoccupazioni alla difesa interista in particolare con le ripartenze. In una di queste Coda evita Skriniar e chiama Handanovic alla respinta: San Siro non gradisce e inizia a intonare cori eloquenti ("Tirate fuori i c..) e a fischiare sonoramente i propri 'beniamini', in evidente difficoltà nel creare gioco e far girare velocemente il pallone (nonostante la presenza di Rafinha sulla trequarti) e in affanno sugli inserimenti di Sandro.



Nella ripresa l'Inter conferma i problemi della prima frazione come dimostrano i continui, prevedibili e quindi inutili lanci lunghi nel tentativo di sorprendere l'attenta difesa giallorossa: al Biscione non resta dunque che la strada dei tiri da fuori: Vecino impegna Puggioni che vede all'ultimo partire la palla e respinge in angolo. Gli ospiti controllano con tranquillità e in contropiede vanno a un passo dal vantaggio: Coda, imbeccato dall'ottimo Brignola, spara alle stelle a tu per tu con Handanovic. Dopo un'occasione sprecata da Eder (pallonetto alto) Spalletti decide di cambiare gettando nella mischia Karamoh per il deludente Rafinha: il giovane francese si guadagna subito il calcio d'angolo dal quale nasce il gol di Skriniar al 66' (stacco aereo). Passano solo due minuti e Ranocchia raddoppia con un tuffo di testa sulla punizione di Cancelo. I due gol liberano mentalmente i padroni di casa mentre le Streghe non hanno più la forza di reagire e restano in inferiorità numerica a 10 dal termine per l'espulsione di Viola (doppio giallo). Finisce 2-0.