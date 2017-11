Serie A, Inter-Atalanta 2-0: Icardi vale il secondo posto

L'Inter non spreca la grande occasione presentatasi dopo le sconfitte di Lazio, Milan e Juventus, batte 2-0 l'Atalanta a San Siro con la doppia firma di Mauro Icardi, torna seconda in classifica a due punti dal Napoli e ritrova l'appuntamento con la vittoria dopo il pareggio con il Torino nel turno pre-nazionali. La squadra di Spalletti (che rispolvera dall'inizio Santon, un po' impaurito ma, tranne nell'occasione al 16', piuttosto solido) si ritrova due settimane dopo il mezzo stop interno con la stessa identità basica e concreta ma con due grosse differenze: a Icardi rispunta il killer instinct e la difesa torna ad essere impermeabile.



Un primo tempo giocato a ritmi altissimi, perché l'Atalanta è squadra vera e Gomez è un trottolino che i nerazzurri limitano solo giocando di fisico (e "investendo" molti falli nonostante la manica larga di Fabbri), ma senza gol. Due le occasioni più grosse, equamente spartite: al 16' Handanovic para il diagonale di Hateboer in inserimento, sei minuti più tardi Icardi si invola verso Berisha ma si fa ipnotizzare davanti alla porta.



Nella ripresa vengono gli otto minuti al capitano dell'Inter. Al 52' incorna sulla punizione di Candreva, al 60' premia - ancora di testa - la grande azione di D'Ambrosio. Gasperini prova a cambiare le carte, pensando anche all'incombente Europa League, toglie un seccato Gomez e passa al 4-4-2 con Orsolini e Petagna ma Handanovic strozza sul nascere la possibile rete della punta bergamasca con un'uscita spericolata al 69'. Poi, solo controllo per l'Inter che trova tre punti fondamentali nella strada verso la qualificazione alla Champions League.