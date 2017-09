Serie A: Inter all'ultimo respiro, Immobile non si ferma più

Inter-Genoa 1-0

L'Inter la risolve...in zona Inter. La squadra di Spalletti ricomincia a correre dopo il pari di Bologna, ma per avere la meglio sul Genoa a San Siro è necessario un gol nel finale (l'ottavo su 12 nell'ultimo quarto d'ora per i nerazzurri) di D'Ambrosio, che fa volare i nerazzurri a meno 2 da Juve e Napoli.

Parte fortissimo la banda di Spalletti, Perisic spara alto di poco dopo trenta secondi e sembrano le premesse per una goleada, ma poi invece la squadra rallenta, messa in difficoltà da un Genoa organizzato e combattivo e fatica a creare occasioni da gol. I rossoblu allora guadagnano campo e provano anche a pungere (bravissimo Handanovic su Taarabt, ma l'occasione migliore della prima frazione è comunque per i nerazzurri, che colpiscono il palo con Brozovic.

Stessi uomini nella ripresa e partita che si mantiene equilibrata, la prima occasione è per Laxalt e allora Spalletti decide di cambiare: fuori Candreva (fischiatissimo dal pubblico di San Siro) e dentro Eder, che dopo due minuti ha subito l'occasione di sbloccare la partita, ma mette fuori da pochi passi. Con l'ingresso dell'ex Samp i nerazzurri salgono di livello, Brozovic impegna Perin da fuori e finalmente ci prova anche Icardi, completamente fuori dal match per un'ora. A 20' dalla fine Spalletti toglie anche Borja e si sbilancia in avanti inserendo Karamoh, ma il più pericoloso è sempre Eder, che esalta i riflessi di Perin. Il Genoa però non si spaventa, sfonda con continuità sulla destra e a 10' dal ternime va vicino al colpaccio con Omeonga (bravissimo Handanovic). Il gol decisivo per l'Inter arriva a due minuti dal 90', quando D'Ambrosio salta più in alto di tutti sul corner di Joao Mario e fa esplodere San Siro. Nel finale espulsi Omeonga, autore di una grande partita, per fallo da ultimo uomo su Eder e Taarabt per un fallaccio su Karamoh.

Verona-Lazio 0-3

La Lazio vola. Nonostante i tantissimi infortunati i biancocelesti espugnano il Bentegodi con un netto 3-0 e volano al quarto posto, a 13 punti, sopra Milan e Roma. Protagonista assoluto della gara, manco a dirlo, è stato Ciro Immobile, autore di una doppietta e di un assist: andando avanti di questo passo sarà lui il vero antogonista di Dybala nella corsa al trono del marcatori.

Inzaghi ha gli uomini contati e deve inventarsi una linea difensiva totalmente inedita, ma anche cambiando gli attori il copione non cambia e la Lazio macina gioco, complice anche un Verona davvero fragile. La partita si sblocca a metà del primo tempo grazie a Marusic, che si guadagna il penalty che Immobile trasforma. Lo svantaggio taglia le gambe al Verona, la Lazio continua a creare occasioni e nel finale ancora Immobile si inventa una serpentina pazzesca e fa 2-0 (sono già 8 i suoi gol in campionato). All'ultimo minuto grande occasione per i padroni di casa, ma Strakosha è super.

Pecchia sente che la sua panchina è in pericolo e nella ripresa le prova tutte. Dentro Kean e Cerci per Souprayen e Zaccagni, ma il copione della gara non cambia e la Lazio chiude la partita con il tris di Marusic (al primo gol in Serie A) servito deliziosamente dall'Immobile versione assistman.

Crotone-Benevento 2-0

La sfida tra i fanalini di coda del campionato va al Crotone di Nicola, che fa valere la maggiore esperienza di Serie A e soprattutto il fattore campo e stende il Benevento, ancora a zero punti, 2-0 con le reti del classe 1996 Mandragora (il più giovane centrocampista a segnare in questo campionato) e di Rohden.

Grande tensione per una sfida che alla sesta giornata ha già il sapore di scontro salvezza e per Nicola non inizia bene, perchè dopo tre minuti Tumminiello (unico a segnare finora per i calabresi) esce dal campo in lacrime e viene sostituito da Simy. Prima frazione divertente, giocata su buoni ritmi, coi padroni di casa che fanno la partita e nel finale trovano il meritato vantaggio grazie a Mandragora, che da fuori area fulmina Belec e fa esplodere lo Scida.

A inizio ripresa il Benevento prova a reagire, ma il reparto offensivo è troppo leggero e i centrocampisti perdono troppi palloni, così dopo un quarto d'ora il Crotone riparte, Trotta si inventa un geniale assist no look di tacco che mette Rohden nella condizione migliore per battere Belec e firmare il 2-0. Gli ospiti si gettano avanti con la forza della disperazione, ma il colpo di testa di Puscas da centro area si spegne sul fondo e nel finale Viola fallisce addirittura un calcio di rigore (assegnato con l'ausilio del Var da Orsato) sparandolo sul palo alla destra di Cordaz.

Cagliari-Chievo 0-2

Secondo ko consecutivo per il Cagliari di Rastelli, che dopo un ottimo avvio di campionato sembra aver perso lucidità. Ad approfittarne il Chievo di Maran, che come consuetudine fa bottino di punti nel girone d'andata e ne strappa tre a una diretta concorrente.

Primo tempo da sbadigli alla Sardegna Arena, dove le occasioni da gol si contano sulle dita di una mano. Birsa ci prova a giro, Andreolli di testa in mischia, poi Sau impegna Sorrentino e Ionita calcia a lato di poco. Da segnalare l'infortunio di Rigoni (al suo posto Hetemaj) e un bel salvataggio sulla linea di Pisacane, che salva Andreolli dall'autogol.

Un'altra musica invece nella ripresa, che si apre con il vantaggio, un po' a sorpresa, del Chievo, che passa grazie al chirurgico colpo di testa di Inglese che scavalca Cragno ben servito da Cacciatore. I padroni di casa reagiscono subito con Sau e con un corner non trattenuto da Sorrentino, ma dopo neanche 10' la loro spinta si esaurisce e per la squadra di Maran non è un problema gestire il pallone e far scorrere i minuti fino al 90esimo, quando Stepinski firma anche lo 0-2 con un preciso tiro dal limite della'rea.