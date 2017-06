Serie A, Insigne si sblocca: il Napoli vince a Udine

Lorenzo Insigne è la migliore buona notizia per Maurizio Sarri: l'attaccante italiano ritrova il gol - anzi, due - dopo 223 giorni e 17 gare a secco e scaccia via le paure dopo un primo tempo incolore: il Napoli ritrova la vittoria dopo il punto nelle ultime due partite e riprende la marcia in campionato con il 2-1 alla Dacia Arena. Un successo nato dalla trasformazione della squadra partenopea nell'intervallo, visto che nella prima frazione di gioco gli azzurri avevano evidenziato una certa indolenza nonostante il predominio di possesso palla.



Tutta un'altra storia nella ripresa, nei primi dodici minuti Insigne ha almeno quattro grandi occasioni da gol, due trasformate, una sbagliata malamente e una messa da Karnezis sulla traversa. Bene anche Diawara, che conferma i progressi, male la coppia difensiva centrale (con Albiol in panchina) come dimostra la rete di Perica sulla quale Koulibaly è tutto meno che perfetto. L'Udinese, che nelle ultime 8 sfide casalinghe contro il Napoli non aveva mai perso, gioca una partita "al risparmio": non affonda nel primo tempo, quando capisce che può temporeggiare, e non sfrutta il momento buono subito dopo l'1-2. Si interrempe dopo quattro partite la striscia di risultati utili consecutivi per Delneri ma la classifica rimane comunque tranquilla.

UDINESE-NAPOLI 1-2 (Cronaca, tabellino e classifiche)

Non è un Napoli brillante quello ammirato nel primo tempo: al di là del buon lavoro di contenimento dei bianconeri, gli azzurri tengono palla senza mai essere veloci e precisi nelle combinazioni sulle fasce. Tanti errori, anche di disattenzione, danno coraggio all'Udinese che non a caso ha la migliore occasione del parziale: Zapata si beve Chiriches in area, ma davanti a Reina si fa ipnotizzare dal portiere spagnolo. Sarri urla e il Napoli prova ad alzare i ritmi del possesso palla ma sia Callejon che Insigne (influenzati alla vigilia del match) non ingranano e per la difesa friulana diventa tutto più facile. Se poi, vedi Ghoulam al 28' e Diawara dieci minuti più tardi, la squadra perde palla banalmente è normale che lo 0-0 di fine primo tempo sia il risultato più corretto.



Tutto quello che non si era visto nei 45 minuti iniziali, si concretizza nei primi tre minuti della ripresa. Prima il vantaggio azzurro creato dal tridente offensivo: imbucata di Mertens per Callejon che serve Insigne per il più facile dei gol. L'attaccante italiano potrebbe raddoppiare subito ma il tentativo dal limite viene smanacciato da Karnezis sulla traversa. Sono minuti intensissimi, Insigne - dopo un'altra buona occasione sprecata - raddoppia approfittando di un errore di Widmer e al 15' siamo già 1-2 perché, su azione di calcio d'angolo, Koulibaly si perde Perica che riapre il match. La reazione dell'Udinese però si spegne quasi subito, è anzi il Napoli con Mertens ad andare vicino al terzo gol ma Karnezis non si fa sorprendere dal tiro da fuori area del belga.