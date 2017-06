Serie A, in cinque per la volata Champions

Guardando le posizioni alte della classifica, l'unica certezza è che la Juventus continua a fare campionato a sé. La Roma ci spera sempre ma sette punti sembrano tanti per raggiungere chi ha dominato le ultime cinque stagioni, ma allo stesso tempo i giallorossi hanno un buon margine - 5 punti - sul Napoli, anche considerando il difficile momento partenopeo: un verdetto quasi definitivo potrebbe arrivare sabato se Spalletti &. co. riuscissero a battere la banda di Sarri nello scontro diretto.



Proprio gli azzurri comandano il gruppetto che aspira all'Europa dalle grandi orecchie, anche se le quotazioni a Castel Volturno sono in discesa dopo le sconfitte contro Real Madrid e Atalanta. La quota Champions, anche per questo, sembra essersi leggermente abbassata rispetto allo scorso anno quando Roma e Napoli chiusero seconda e terza con 82 e 80 punti. La proiezione attuale del terzo posto lo porta a 78-79 punti alla trentottesima giornata, ecco perché la corsa è allargata fino al Milan, settimo a -7.



Incredibile a dirsi ma per nulla vedendo la qualità del gioco, al momento la rivale più accreditata degli azzurri è l'Atalanta. A marzo, non può più essere una sorpresa, così come la Lazio che in più corre anche sul fronte Coppa Italia. L'Inter si lecca le ferite per il ko di San Siro con la Roma ma è l'unica a poter dare un altro scossone alla classifica perché, tra la 32-ma giornata e la 37.ma, affronterà Napoli (in casa), Milan e Lazio (in trasferta) oltre all'Atalanta alla 29.ma. A quasi tre mesi esatti dalla fine del campionato, la corsa Champions è più aperta che mai: chi vedremo in esclusiva su Premium Sport l'anno prossimo?