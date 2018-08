Serie A, in campo con la maglia "Genova nel cuore"

"Genova nel cuore": ci sarà questa frase sulla maglietta con cui tutte le squadre di Serie A e gli arbitri entreranno in campo per la seconda giornata di campionato, un modo per ricordare le vittime del crollo di Ponte Morandi e per sostenere la città di Genova. La frase sarà accompagnata da un disegno: il ponte crollato con un cuore formato da tanti piccoli cuori in rappresentanza delle persone coinvolte.



Nel weekend andranno in campo per la prima volta nella stagione anche Genoa e Sampdoria dopo aver saltato la prima giornata in segno di rispetto per la tragedia. A Marassi giocheranno i Grifoni che ospitano l'Empoli, mentre i blucerchiati andranno a Udine. "In segno di partecipazione e solidarietà alle vittime del dramma di Genova - ha detto il presidente della Lega Serie A Gaetano Miccichè - la Lega Serie A istituirà, come già annunciato, un fondo che sarà destinato ai bisogni della popolazione genovese, in accordo con le autorità cittadine".