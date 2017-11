Serie A in campo a Natale, è la prima volta in assoluto

Lo pensavamo impossibile, tra un mese e mezzo succederà e tra l'altro ci dovremo abituare. Prendete Juve-Roma, tanto per fare un esempio morbido (si fa per dire): le troveremo in campo di sabato sera, posticipo della 18esima giornata. Fin qui tutto normale, se non fosse per la data: 23 dicembre, detto anche antivigilia di Natale.

Prima volta assoluta, muro superato che allinea l'Italia ad altri paesi europei vedasi in primis Inghilterra. Niente male nemmeno la diciannovesima giornata fissata tra l'anticipo di venerdì 29 con Crotone-Napoli e Sabato 30, turno che comincia con Fiorentina-Milan delle 12,30, passa attraverso Inter-Lazio alle 18 e termina con il posticipo Verona-Juve delle 20,45.

Mancherà un giorno a Capodanno, che naturalmente potranno festeggiare in pieno solo i tifosi. Squadre infatti ancora in campo il 6 di gennaio e dunque orari di festa imposti da regolamenti interni e diciamo pure buon senso per i calciatori, già peraltro abituati a tornare in campo con l'anno nuovo, ma dopo aver consumato le consuete vacanze, che dal 2018 saranno invece posticipate a gennaio.

Sosta infatti domenica 14 e campionato che ricomincia domenica 21 con Atalanta-Napoli, Cagliari-Milan, Inter-Roma e per tutti gli altri tranne che per Genoa-Juve fissata per lunedì 22. Detto così si rischia la confusione di date, vissuta giorno per giorno sarà rivoluzione assorbita tra passione e, magari, qualche discussione in famiglia, ma in ogni caso ci dovremo abituare.