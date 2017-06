Serie A, il Torino supera 2-1 il Chievo e agguanta il quarto posto

Nell'anticipo della 14.a giornata di Serie A il Torino batte 2-1 il Chievo grazie alla doppietta di Iago Falque e vola al quarto posto in classifica a quota 25 agganciando Napoli e Lazio. Per i piemontesi si tratta del quinto successo su sette gare disputate tra le mura amiche. Gli ospiti, in gol con Inglese a 5' dal termine, restano fermi a 18.



TORINO-CHIEVO 2-1 (CRONACA E TABELLINO)



A fare la differenza, come spesso è accaduto in questa stagione, è un elemento del tridente offensivo granata. Iago Falque sblocca il match al 35' di testa su traversone dalla sinistra di Barreca e raddoppia tre minuti più tardi con uno splendido sinistro dopo aver saltato Gobbi. Ci pensa così lo spagnolo a rompere l'equilibrio e a prendere sulle spalle la formazione di Mihajlovic nella giornata in cui Belotti, fisicamente non al meglio, è impreciso in fase di conclusione e il pur incisivo Ljajic rischia il rosso per una reazione sconsiderata nei confronti di Cacciatore al 13'. Il Torino conferma dunque di essere una macchina da gol (31 le reti realizzate) con un attacco da top club: l'Europa appare davvero raggiungibile.



Gli ospiti dal canto loro non escono ridimensionati dopo il ko: la squadra di Maran mette in mostra la solita organizzazione di gioco creando diversi grattacapi alla difesa avversaria. I veneti hanno poi motivo di protestare non solo per l'episodio di Ljajic ma anche per un intervento molto dubbio in area di rigore di Barreca su Cacciatore (espulso all'87') e per un tocco con il braccio dello stesso numero 23 su colpo di testa di Pellissier: l'arbitro Chiffi lascia proseguire in entrambi i casi scatenando la rabbia del tecnico gialloblu che torna a Verona a mani vuote nonostante la reazione finale.