Serie A, il Torino scappa, il Milan lo rimonta. Il 2-2 non accontenta nessuno

Finisce 2-2 il posticipo della 20.a giornata di Serie A fra Torino e Milan. I granata si portano sul 2-0 nel primo tempo grazie ai gol di Belotti e Benassi e dopo aver fallito un rigore con Ljajic,vengono rimontati nella ripresa da Bertolacci e Bacca (dal dischetto). Nel finale espulso Romagnoli per doppia ammonizione: il difensore, al pari di Locatelli, salterà per squalifica il big match contro il Napoli in programma sabato sera a San Siro.



All'Olimpico Grande Torino va in scena una partita pazza. Il Toro sembra portare a casa il bottino pieno grazie a 45' da favola o quasi ma sul più bello fallisce il colpo del ko (errore di Ljajic su rigore). Il Milan invece, ancora una volta, dimostra di non morire mai pur evidenziando gravi lacune in fase difensiva nella gara odierna. Paletta e Romagnoli non riescono ad opporsi allo strapotere fisico di Belotti, e Calabria va spesso in crisi contro il rientrante Iago Falque. Male anche il centrocampo, con Locatelli costantemente in difficoltà e Pasalic abulico. Un pochino meglio vanno le cose in attacco anche se Bacca rimane spesso fuori dal gioco. Il 2-2 non può accontentare i rossoneri che perdono terreno nella corsa Champions: contro il Napoli servirà una prestazione diversa, soprattutto un approccio alla gara più 'cattivo'. Non sono soddisfatti nemmeno i granata che vedono scappare il treno per l'Europa per la furia di Mihajlovic.



TORINO-MILAN 2-2 (CRONACA E TABELLINO)



Mihajlovic schiera Iago Falque, non al meglio, nel tridente offensivo con Belotti e Ljajic. A centrocampo spazio a Benassi, Valdifiori e Obi. In difesa, senza l’infortunato Castan, la coppia centrale è formata da Rossettini e Moretti. Montella deve rinunciare a De Sciglio e Antonelli: nel ruolo di terzino sinistro gioca Calabria. In mediana insieme a Locatelli e Bertolacci c’è Pasalic. Suso, Bacca e Bonaventura compongono il trio d’attacco.



Avvio difficile per il Milan, che soffre non poco nei 15 minuti iniziali. Paletta e Donnarumma rischiano di combinare il patatrac (rinvio sbagliato del centrale e uscita fuori tempo del portiere), e Belotti impegna l’estremo difensore. Il copione del match prevede il Torino compatto in difesa e pronto a sfruttare le verticalizzazioni. I rossoneri faticano a costruire azioni degne di nota e allora la squadra di Mihajlovic decide di alzare il baricentro, trovando il vantaggio al 21’: tiro sporco di Ljajic dopo un numero di Iago Falque e deviazione vincente di Belotti (tenuto in gioco dal colpevole Pasalic). L’undici di Montella è incapace di reagire e cade ancora al 26’: al termine di un’azione confusa Benassi di tacco sigla il raddoppio. Alla mezz’ora Abate stende Barreca in area di rigore: Tagliavento concede il penalty. Dagli 11 metri Donnarumma rimane fermo e para il tiro centrale di Ljajic. Il primo tentativo di una certa consistenza da parte degli ospiti arriva dopo più di 33 minuti (conclusione sul fondo di Suso). 4’ più tardi contatto (da sanzionare secondo l'ex arbitro Bergonzi) in area granata tra Zappacosta e Bonaventura. Il Diavolo preme e Suso costringe Hart al gran volo. Il portiere inglese è pronto anche sul tentativo di Bertolacci.



Nella ripresa Romagnoli salva subito sul colpo di testa di Belotti. Il numero 13 fallisce quindi una chance molto favorevole sugli sviluppi di un calcio di punizione graziando Hart. E’ il preludio al gol: al 55’ cross di Abate e tap-in vincente di Bertolacci dopo una prima respinta di Hart (serve la goal line technology). Il match a questo punto vive la sua fase cruciale: Hart respinge il colpo di testa di Paletta ma non può nulla sul rigore di Bacca al 60’ (fallo di Rossettini sullo stesso Paletta). Subìto il pari, Mihajlovic decide di gettare nella mischia Iturbe per Obi. Il cambio sembra dare i suoi frutti perché Ljajic mette i brividi a Donnarumma con un destro potente da fuori e più in generale il Torino torna a rendersi insidioso. Montella risponde richiamando in panchina Bertolacci per inserire Kucka. I padroni di casa continuano a premere: Belotti sfiora l’eurogol con una girata da applausi. Il Milan non sta a guardare: Pasalic spreca un’azione di rimessa mentre Bacca impegna Hart in seguito a un affondo di Bonaventura. Nel finale Donnarumma respinge il destro di Ljajic e Romagnoli deve lasciare in anticipo il campo per doppia ammonizione. Il risultato non cambia più.