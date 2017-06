Serie A: il Torino esulta con Belotti e Iago Falque, Roma battuta 3-1

Nel lunch match della sesta giornata di Serie A il Torino batte 3-1 la Roma. I granata di Mihajlovic stendono la squadra di Spalletti grazie a Belotti e Iago Falque (doppietta). Inutile la rete di Totti su rigore. I piemontesi salgono a quota 8 in classifica, a due punti di distanza dai capitolini.



Partenza a razzo degli ospiti. Al 3' Hart è decisivo nell'uscita con i pugni su Dzeko e un minuto più tardi un destro potente di Nainggolan sfiora il palo. I padroni di casa però reagiscono subito: Belotti non trova la porta (girata di destro). Vantaggio soltanto rinviato: all'8' Szczesny respinge la conclusione di Iago Falque, Obi mette in mezzo e lo stesso Belotti sblocca di testa sorprendendo la colpevole retroguardia giallorossa. In un continuo susseguirsi di emozioni, e di occasioni, Dzeko non inquadra lo specchio dopo un'azione confusa nell'area granata. Sul fronte opposto al 13' Iago Falque colpisce il palo di piatto. Ancora Dzeko, in seguito a un comprensibile periodo di stallo nel match, devia debolmente consentendo ad Hart di salvarsi al 28'. Prima del riposo ghiotta chance per il Torino: in contopiede Boyè serve Belotti: gran sinistro e splendido allungo di Szczesny.



Nell'intervallo De Rossi resta negli spogliatoi: al suo posto entra Totti. Si rinnova immediatamente il duello fra Dzeko e Hart: stacco aereo del centravanti e risposta da applausi del portiere. Quindi sale in cattedra lo scatenato Belotti che si guadagna un rigore al 53' (fallo ingenuo di Bruno Peres). Dagli 11 metri l'ex Iago Falque sigla il 2-0. Partita chiusa? Nemmeno per sogno. Perotti va via sulla sinistra e De Silvestri lo atterra in area. Altro penalty e Totti dal dischetto riapre la gara al 55' realizzando il suo gol numero 250 in Serie A. Mihajlovic perde per infortunio De Silvestri, oltre a Obi, e tuttavia può esultare al 65' grazie a Iago Falque: lo spagnolo (decisiva deviazione di Fazio) firma il 3-1. Spalletti prova la mossa della disperazione gettando nella mischia El Shaarawy per Nainggolan. Mossa vana perchè il Torino, che torna a battere la Roma in casa dopo 26 anni, potrebbe dilagare con Martinez e Zappacosta. Il mal di trasferta per i giallorossi continua.