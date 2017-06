Serie A, il Sassuolo piega 2-0 al Genoa. Prima gioia per il Cagliari

Nella 4.a giornata di Serie A il Sassuolo torna alla vittoria in campionato contro il Genoa. Al Mapei Stadium la squadra di Di Francesco regola 2-0 i rossoblu. Apre le marcature Politano al 58' su rigore concesso dall'arbitro Gavillucci per fallo di Pavoletti su Defrel. L'attaccante francese trova il raddoppio al 66' di testa su traversone di Peluso. I neroverdi salgono in classifica a quota 6 punti. Veloso espulso nel finale per doppia ammonizione.



Prima vittoria in campionato per il Cagliari di Rastelli che stende 3-0 l'Atalanta. Protagonista assoluto Marco Borriello, autore di una doppietta ai suoi ex compagni. Il numero 22 sblocca la gara dopo 8 minuti con un tiro di sinistro sfruttando l'invito di Joao Pedro e firma il tris al 73' con una splendida punizione. Nel mezzo il sigillo di Sau (cross di Isla). Gli ospiti possono recriminare per il rigore fallito da Paloschi sull'1-0 anche se il l'intervento falloso di Pisacane su Gomez era avvenuto fuori dall'area.



Termina 1-1 la sfida tra Crotone e Palermo all'Adriatico di Pescara. I pitagorici passano in vantaggio al 23': Trotta deposita in rete dopo uno scontro tra Falcinelli e Posavec. Al 66' Nestorovski pareggia i conti di sinistro (passaggio di Aleesami). Le due formazioni restano cosìi in fondo alla graduatoria rispettivamente a 1 e 2 punti. Nessun gol all'Olimpico tra Torino ed Empoli: i granata escono dal campo tra i fischi dei propri tifosi.