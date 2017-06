Serie A, il ritorno di Cellino: pronto a prendersi il Genoa

Potrebbe essere la giornata decisiva per il futuro societario del Genoa e, al tempo stesso, per il ritorno in Serie A di Massimo Cellino. Dopo l'avventura in Inghilterra al Leeds, l'ex patron del Cagliari sembra sempre più intenzionato a prelevare il Grifone da Enrico Preziosi e oggi a Londra incontrerà l'amministratore delegato rossoblu Alessandro Zarbano per analizzare la situazione contabile del club e capire l'effettiva fattibilità dell'operazione.

Preziosi è stanco e durante la stagione ha più volte dichiarato di voler cedere la società di fronte ad un'offerta seria e quell'offerta potrebbe essere proprio di Cellino. Secondo l'edizione genovese di Repubblica, l'eventuale ingresso dell'ex patron del Cagliari nel Grifone potrebbe avvenire in due differenti modalità: l'acquisto immediato dell'intero pacchetto azionario, oppure il prelevamento momentaneo della sola maggioranza assoluta (il 55% delle quote) per poi concludere la scalata al 100% nel giro di qualche mese.

Anche se la gestione calcistica dei suoi vecchi club ha lasciato qualche volta a desiderare, dal punto di vista finanziario Cellino è un esperto ed è stato molto apprezzato anche in Inghilterra: "In tre anni di presidenza - ha scritto l'Indipendent - ha lasciato il club senza debiti dopo averlo preso con un negativo di 24 milioni di sterline".