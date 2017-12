Serie A, il Napoli vince a Udine e torna in testa. Pari per Roma e Milan

Nella 14.ma giornata di Serie A il Napoli vince 1-0 a Udine grazie al gol di Jorginho e torna in testa alla classifica dopo il (momentaneo) sorpasso dell'Inter. Si ferma invece la corsa della Roma, bloccata 1-1 a Marassi dal Genoa. I giallorossi vengono rimontati su rigore concesso per una trattenuta e uno schiaffo di De Rossi (espulso) ai danni di Lapadula. Pari anche per il Milan (0-0) a San Siro contro il Torino: i rossoneri non vincono in casa da oltre 2 mesi (20 settembre, 2-0 sulla Spal).



Scorri le schede per i resoconti di tutte le partite.

GENOA-ROMA 1-1 Gara subito vibrante e dai ritmi elevati a Marassi. Gli ospiti partono all’attacco cercando di schiacciare i rossoblù che a poco a poco alzano il baricentro rispondendo colpo su colpo alle iniziative avversarie soprattutto con azioni di ripartenza. Rispetto alle ultime uscite la manovra dei capitolini non è poi molto fluida: l’undici di Di Francesco va a strappi ma sbatte contro un Grifone molto compatto tra le linee (a volte con 10 giocatori dietro la linea del pallone) e di conseguenza non produce vere e proprie occasioni da gol.



Nella ripresa la Roma mette il piede sull'acceleratore e sblocca la gara con El Shaarawy: l'esterno, spostato a sinistra dopo l'ingresso di Defrel per Perotti, gira di piatto il traversone di Florenzi gelando Marassi. I giallorossi insistono nel tentativo di chiudere i giochi: Perin vola sulla punizione molto velenosa di Kolarov. Al 68' la partita subisce uno scossone: De Rossi trattiene e poi schiaffeggia Lapadula in area: Giacomelli, dopo aver consultato il Var, espelle il mediano e fischia il rigore. Dagli 11 metri lo stesso Lapadula non sbaglia.



La partita si infiamma e gli animi si surriscaldano ulteriormente quando Juan Jesus colpisce Lapadula facendo scoppiare una rissa: il brasiliano se la cava con il cartellino giallo. Il finale se possibile è ancora più 'incandescente': Strootman colpisce la traversa da posizione ravvicinata su invito di Kolarov e Lapadula fallisce due grandi chance a tu per tu con Alisson. L'ultima opportunità è per il redivivo Schick: Perin chiude in maniera provvidenziale.

MILAN-TORINO 0-0 I rossoneri (in campo con le due punte dopo il forfait di Borini) prendono ben presto in mano il comando delle operazioni. Dopo 5' Kalinic fallisce una facile occasione (palo esterno) e al 9' Suso su calcio di punizione costringe Sirigu alla deviazione in corner. Tocca quindi ad André Silva sfiorare il vantaggio ma l’attaccante ex Porto spedisce sul fondo da posizione molto favorevole non capitalizzando l’invito di Zapata. L’iniziativa resta costantemente in mano al Diavolo, incapace però di sfondare e superare il muro eretto da Mihajlovic. Quando i granata si fanno sorprendere il Milan non ne approfitta: Kalinic spreca un contropiede concluso da un sinistro impreciso di Suso.



Nel secondo tempo il copione non cambia: Bonucci suona la carica e va a un passo dall'1-0 (esterno della rete) dopo una pregevole progressione. In generale tuttavia il gioco dei padroni di casa risulta lento e prevedibile come sottolineato dai mugugni del pubblico del Meazza. Al 67' doppio lampo milanista: Sirigu sbarra due volte la strada a Kalinic (colpo di testa e diagonale destro) e dice di no anche a Suso (sinistro da fuori). Il croato ex Fiorentina a 13' dal termine lascia spazio, tra i fischi, a Cutrone: la giovane punta ci prova subito di destro ma non centra la porta. A 4' dal termine il Milan rischia la beffa: Donnaruma è strepitoso nell'opporsi al colpo di testa di Belotti e al successivo tentativo di Iago Falque. Finisce 0-0.